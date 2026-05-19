Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CapitalidadSin mano de obraOkupación Félix AldeaCarlos TouralForo del Noroeste
instagram

Altri no desiste: la compañía presenta alegaciones contra el archivo del proyecto de la fábrica de Palas de Rei

Greenfiber, la compañía portuguesa, busca justificar la viabilidad de su proyecto industrial en Lugo tras recibir un requerimiento técnico de tres meses

Una de las multitudinarias manifestaciones celebradas en Santiago de Compostela contra el proyecto de Altri

Una de las multitudinarias manifestaciones celebradas en Santiago de Compostela contra el proyecto de Altri / Jesús Prieto

Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

La compañía portuguesa Greenfiber, filial de Altri, persevera en su defensa del proyecto de la fábrica textil que quiere implantar en el municipio lucense de Palas de Rei. En una semana clave para su futuro, en la que finalizaba el plazo de tres meses concedido por la Xunta a la empresa para justificar técnicamente la conexión eléctrica imprescindible para desarrollar esta planta, la empresa ha presentado este martes, casi en el límite, alegaciones.

De ello informa la propia compañía a través de un comunicado de prensa. El posible desenlace, que no será tal, comenzó a perfilarse el 20 de febrero, cuando la Consellería de Economía e Industria anunció el archivo del expediente de la multinacional al no haber obtenido la subestación eléctrica necesaria por parte del Gobierno central ni las garantías suficientes para asegurar la viabilidad de la iniciativa. 

De este modo, en un escrito formal remitido a la Consellería de Economía e Industria, la compañía pone de manifiesto, entre otras cuestiones, que Altri fue declarado Proxecto Industrial Estratéxico (PIE) por el Consello de la Xunta en diciembre del 2022. El documento presentado a la cartera que dirige María Jesús Lorenzana se apoya, según explica Greenfiber, en "sólidos argumentos jurídicos, técnicos y administrativos" y se apoya, entre otras cuestiones, en la "autosuficiencia energética" del proyecto, lo que no haría imprescindible la conexión externa a la red.

Recreación de la empresa sobre la fábrica que quiere implantar en Palas de Rei

Recreación de la empresa sobre la fábrica que quiere implantar en Palas de Rei / Greenfiber

La multinacional lusa considera, así, que existen "alternativas técnicas viables de conexión eléctrica", según los listados públicos tanto de Red Eléctrica Española como de las distribuidoras, al tiempo que asegura haber "iniciado los trámites de solicitud de una de las opciones disponibles". Por ello, considera tener derecho a que "la tramitación del proyecto continúe su curso ordinario en paralelo a la resolución de la propuesta de planificación de la red de transporte de energía eléctrica 2030".

"Se examinará desde el punto de vista técnico"

El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, señalaba este lunes, a pocas horas de conocerse que la empresa finalmente presentaría alegaciones, que, en caso de hacerlo, la Xunta "haría lo mismo que hasta ahora": "Examinarlas desde el punto de vista técnico, absolutamente objetivo y actuar en consecuencia".

Noticias relacionadas y más

"Ya sé que es trabajo perdido porque hay gente que va a descalificar siempre lo que hagan los técnicos. Yo reivindico siempre el papel de los técnicos haya o no haya alegaciones, en este o en cualquier otro proceso", defendía en rueda de prensa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Os Biosbardos, la innovadora huerta ecológica coruñesa que surte a Inditex y prepara un 'Amazon de leira'
  2. De la inseguridad de Perú a una nueva vida en Santiago: la regularización abre las puertas a un futuro estable para esta familia
  3. Más de 600 nidos de velutina retirados en lo que va de año: la Xunta se prepara para el verano con más de 60 operarios
  4. Candia blinda el rol de María Reigosa en el concello de Lugo mediante un decreto sin precedentes en Galicia
  5. Un David contra Goliat ambientado en la Galicia rural: así es la película con la que Pedro Alonso regresa a cines
  6. Una mujer muere en Lugo tras ser apuñalada presuntamente por su hijo en un episodio psicótico
  7. El Gobierno de Díaz Ayuso matiza los halagos de Alfonso Rueda a la gestión de Moncloa del hantavirus: «No está involucrado directamente»
  8. La Xunta destina tres millones al Bono Emancípate tras superar las 3.600 solicitudes

Altri no desiste: la compañía presenta alegaciones contra el archivo del proyecto de la fábrica de Palas de Rei

Altri no desiste: la compañía presenta alegaciones contra el archivo del proyecto de la fábrica de Palas de Rei

El baile de sillas en la Xunta se atasca: más de 2.100 empleados deben tomar posesión pero hay déficit de plazas para los grupos A1 y A2

El baile de sillas en la Xunta se atasca: más de 2.100 empleados deben tomar posesión pero hay déficit de plazas para los grupos A1 y A2

El Ejército israelí intercepta la Flotilla a Gaza: seis gallegos entre los detenidos

El Ejército israelí intercepta la Flotilla a Gaza: seis gallegos entre los detenidos

Google Ads veta o galego: a lingua na que non podes anunciarte na túa terra

Google Ads veta o galego: a lingua na que non podes anunciarte na túa terra

La Xunta refuerza la inspección sanitaria con 18 nuevos profesionales para controlar las bajas laborales

La Xunta refuerza la inspección sanitaria con 18 nuevos profesionales para controlar las bajas laborales

Altri afronta su semana decisiva: el proyecto en Palas de Rei se acerca a su final

Altri afronta su semana decisiva: el proyecto en Palas de Rei se acerca a su final

Salen a la luz las primeras imágenes de 'Caldas: el último barco': el nuevo 'thriller' policiaco de Disney+ rodado en Galicia

Salen a la luz las primeras imágenes de 'Caldas: el último barco': el nuevo 'thriller' policiaco de Disney+ rodado en Galicia

Rueda llama a "darle normalidad" a los pactos con Vox tras la pérdida de la mayoría absoluta del PP en Andalucía

Rueda llama a "darle normalidad" a los pactos con Vox tras la pérdida de la mayoría absoluta del PP en Andalucía
Tracking Pixel Contents