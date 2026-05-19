La popular Raquel Arias, elegida nueva vicepresidenta del Parlamento
La salida de Elena Candia para ser alcaldesa de Lugo provoca este cambio en la Mesa de la Cámara autonómica
Agencias
La diputada del Grupo Popular Raquel Arias ha sido elegida, con 39 votos a favor, como nueva vicepresidenta del Parlamento de Galicia y cubre así la vacante dejada por Elena Candia en la Mesa de la Cámara al convertirse en alcaldesa de Lugo tras la moción de censura celebrada el pasado 7 de mayo.
Tal y como ha detallado el PPdeG, Arias, que también es diputada por la circunscripción de Lugo, al igual que Candia, tiene una "amplia experiencia" y, en sus 10 años en el hemiciclo, ya formó parte de la Mesa como secretaria.
De este modo, la política lucense se suma a Miguel Santalices (PP), presidente; Montse Prado (BNG), vicepresidenta segunda; Julio García Comesaña (PP), secretario, y Patricia Iglesias (PSOE), vicesecretaria.
Arias también ha sido viceportavoz del Grupo Popular y portavoz en varias áreas. Previamente, fue delegada territorial de la Xunta en Lugo, diputada en el Congreso y alcaldesa de Sober. Además, durante su trayectoria política, llegó a pugnar contra Elena Candia por la presidencia del partido en Lugo.
Novo Teijeiro, nuevo diputado
Por otro lado, al inicio de la sesión plenaria de este martes ha tomado posesión el diputado José Luis Novo Teijeiro, teniente de alcalde de Rábade (Lugo), que sustituye a Elena Candia tras acceder a la alcaldía de la capital lucense.
Además, en la actualidad, el parlamentario es miembro de la junta directiva del PP de Lugo y de la Comisión de pequeños ayuntamientos del PPdeG.
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