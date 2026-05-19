El PSdeG defiende a Zapatero: «Aquí sabemos lo necesaria que es la presunción de inocencia»
Bouza tira de hemeroteca y usa como referencia la situación con la justicia que atravesó Gómez Besteiro
El diputado del PSdeG, Aitor Bouza, mostró este martes, a preguntas de los medios en el Parlamento de Galicia, su respaldo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero después de su imputación por tres delitos en el caso de la aerolínea Plus Ultra. En Galicia, apuntó, sabemos "particularmente bien lo necesaria que es la presunción de inocencia justamente en este tipo de casos, en este tipo de prácticas".
Con estas declaraciones, Bouza quiso hacer referencia a la situación que atravesó el actual líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, que fue imputado en varias causas judiciales que motivaron su retirada de la política en 2016, aunque finalmente fueron archivadas y volvió a primera línea de la política autonómica. El parlamentario enmarcó, además, la investigación al expresidente del Gobierno en "la máxima" impulsada desde el PP contra el PSOE de "quien puede hacer que haga".
El diputado del PSdeG envió así todo su respeto al expresidente Zapatero, aunque "como no puede ser de otra manera, también todo el respeto a la justicia", pese a que ha insistido en remarcar el derecho a la presunción de inocencia y que es un "principio básico en el que entendemos que debe regirse la democracia". Así las cosas, el socialista puso en tela de juicio este tipo de investigaciones que "vienen de donde vienen y van a donde van".
Finalmente, el parlamentario ha subrayado que en el PSOE no van a aceptar lecciones de un partido "que está presidido por una persona que paseaba con un narco alegremente", ha dicho en alusión a las fotografías de Alberto Núñez Feijóo con el contrabandista y luego narcotraficante Marcial Dorado tomadas a mediados de los años noventa.
- Os Biosbardos, la innovadora huerta ecológica coruñesa que surte a Inditex y prepara un 'Amazon de leira'
- De la inseguridad de Perú a una nueva vida en Santiago: la regularización abre las puertas a un futuro estable para esta familia
- Más de 600 nidos de velutina retirados en lo que va de año: la Xunta se prepara para el verano con más de 60 operarios
- Candia blinda el rol de María Reigosa en el concello de Lugo mediante un decreto sin precedentes en Galicia
- Un David contra Goliat ambientado en la Galicia rural: así es la película con la que Pedro Alonso regresa a cines
- Una mujer muere en Lugo tras ser apuñalada presuntamente por su hijo en un episodio psicótico
- El Gobierno de Díaz Ayuso matiza los halagos de Alfonso Rueda a la gestión de Moncloa del hantavirus: «No está involucrado directamente»
- La Xunta destina tres millones al Bono Emancípate tras superar las 3.600 solicitudes