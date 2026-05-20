La cantera del campo de Galicia y Bélgica comparte experiencias en Sergude: "Allá también necesitamos jóvenes para asegurar el relevo"

Galicia, desde su posición de referente nacional e internacional en el sector primario, recibe cada año la visita de agricultores y ganaderos llegados de diferentes países del mundo para conocer sobre el terreno el funcionamiento y las peculiaridades de su campo. Y no solo atrae a los granjeros de hoy sino también a lo que están por venir. Es el caso de un grupo de alumnos de una escuela agraria belga que el sábado aterrizaron en A Coruña dispuestos a descubrir en primera persona cómo es la agricultura y ganadería en esta esquina de Europa, considerada la novena región productora del leche del viejo continente, reconocida también como potencia cárnica, salpicada de huertas y viñedos, dotada de una amplia superficie forestal y territorio de industrias agroalimentarias.

Con todos esos elementos como incentivo, la escuela Gemeentelijke Technische Tuinbouwschool of Merchtem, ubicada al norte del país, a poco más de media hora en coche de Bruselas y de Flandes, puso sus ojos en Galicia para organizar un viaje que permitiera a parte de sus alumnos conocer el modelo agrario de la comunidad. Con ese objetivo, contactaron con el Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Sergude en busca de ayuda para preparar la expedición y hacer una selección de lugares e iniciativas que conocer.

Desde este centro dependiente de la Xunta organizaron un programa para los seis días de viaje con varias paradas. Una de ellas fue precisamente esta escuela ubicada en el municipio de Boqueixón, donde los nueve estudiantes belgas, acompañados por tres profesores, vivieron este martes una jornada de intercambio de experiencias con una parte de los cerca de 200 alumnos del centro de formación y capacitación. Eran en total unos 40 chicos y chicas que representan el futuro de un campo necesitado de savia nueva en toda Europa. Uno de los docentes de la escuela belga, Ben Pauwels, constataba que, al igual que ocurre en Galicia, la falta de relevo generacional también supone todo un reto en Bélgica: "La edad media de los agricultores y ganaderos está entre los 60 y 65 años, necesitamos gente joven para continuar", señalaba. Y explicaba que los jóvenes nacidos en familias de productores no apuestan por coger las riendas de las granjas mientras para los demás es complejo empezar de cero.

Mónica Nieto

Experiencia "enriquecedora"

Con esa realidad compartida, los jóvenes reunidos en el entorno del Pazo de Quián son el ejemplo de que el campo puede atraer a las nuevas generaciones como nicho de empleo y medio de vida, y de que hay lugar para la esperanza en el relevo. Las instalaciones de la escuela brindaron a la delegación belga una buena oportunidad para tomar contacto con la realidad agroganadera de la comunidad, pues el entorno del centro puede considerarse una réplica a pequeña escala de lo que es el sector, algo así como un 'mini rural' gallego en unas 100 hectáreas. Hay una pequeña granja de leche, vacas, forrajes, maquinaria, gallinas, porcos celtas, caballos (el centro alberga las instalaciones de la Asociación Pura Raza Cabalo Galego), fincas trabajadas, cultivos, invernaderos, frutales o una zona dedicada a tareas forestales.

Juntos, los estudiantes gallegos y belgas recorrieron este espacio, dedicado a complementar la formación de los alumnos desde la esfera más práctica. El idioma no fue una barrera para que interactuasen y conversasen sobre cuestiones relacionadas con el campo, con su formación o el día a día en las escuelas en las que se prepara esta cantera del campo tan necesaria.

Antes, en el salón de actos del centro, los profesores de Merchtem hicieron una presentación de su escuela y el alumnado explicó dónde había realizado prácticas: varios jóvenes habían pasado por granjas de leche y otros por un centro de reproducción equina, una empresa de floricultura, por el sector de la huerta o una empresa de servicios agrarios. Como buenos anfitriones, los jóvenes gallegos les compartieron algunas de las claves de la agricultura y ganadería en Galicia en una presentación en la que no faltaron alusiones al emblema de 'Galicia Calidade', la marca asociada a la excelencia de la comunidad. "Es una experiencia enriquecedora para los chicos y para nosotros", señaló Luis Sánchez Graíño, profesor del centro de Sergude que guió al grupo por las instalaciones del centro.

Variedad de razas y eucalipto

Entre los aspectos que llamaron la atención del grupo belga en los primeros días de viaje, Ben Pauwels señaló el peso que tiene el sector agrario en Galicia, la variedad de razas ganaderas con las que cuenta o la extensa superficie plantada con eucalipto. Y un aspecto que les está dejando muy buen sabor de boca es la gastronomía, uno de los platos fuertes de Galicia. El cualquier caso, todavía le quedaban varias paradas y mucho por conocer.

Alojados en una casa rural en Touro, su viaje a Galicia comenzó con una visita a las islas Cíes el domingo. El lunes estuvieron en Embriovet, la empresa especializada en mejora genética bovina con sede en Betanzos, y en el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo. Ayer, tras su paso por la escuela de Sergude, se desplazaron a la granja de vacuno de leche Finca La Asunción, en Touro. En la jornada de hoy están previsitas visitas a la explotación de cerdo celta Ecogranxa Teijeiro, en O Incio, y a la bodega Regina Viarum de la Ribeira Sacra. La agenda se cerrará mañana en Kiwi Atlántico en Ribadumia, antes de emprender el viernes el viaje de vuelta con la mochila cargada de experiencias y conocimientos sobre el campo gallego, que presenta similitudes pero también algunas diferencias con el belga.

Visita a Finca La Asunción, en Touro / Cedida

Mayores restricciones ambientales

Bélgica es un país situado entre las tres mayores potencias lácteas de la Unión Europea (Alemania, Francia y Países Bajos) que cierra el 'top 10' de estados miembros con mayor producción, donde España se sitúa en séptimo lugar. Uno de los aspectos que lo diferencia de Galicia es la estructura de la tierra, con fincas grandes cerca de las granjas y un buen aprovechamiento de la superficie para cultivos o forrajes.

Por otra parte, el profesor Ben Pauwels aludió a las mayores limitaciones en materia de abonos o purines con las que deben lidiar: "Tenemos muchas restricciones ambientales", remarcó. Es un país con una extensión similar a la de Galicia pero cuatro veces más población.