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Así es 'Benito Antonio', la colección de Zara junto a Bad Bunny: prendas, precios y hora de lanzamiento

La colección cápsula de la marca gallega y el artista puertorriqueño refleja el universo de 'DeBÍ TiRAR MáS FOTos' y el estilo del propio 'conejo malo'

Bad Bunny en una imagen de la colección

Bad Bunny en una imagen de la colección / ZARA

Anxo Bentrón

Anxo Bentrón

Santiago

Si hay una persona que no deja de copar titulares en la actualidad es Bad Bunny, sin duda, el hombre del momento. El artista puertorriqueño comenzará este viernes 22 de mayo su gira DeBÍ TiRAR MáS FOTos por España, con dos conciertos en Barcelona (22 y 23 de mayo) y hasta diez citas en Madrid (30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio), y casi a la par de su regreso a España llega el lanzamiento de su propia colección cápsula junto a Zara.

Bajo el nombre Benito Antonio, el nombre real del cantante puertorriqueño, la marca gallega lanza este jueves 21 de mayo esta colección cápsula compuesta por hasta 150 prendas y complementos, isnpirados en su mayoría en el universo de su último disco, DeBÍ TiRAR MáS FOTos, y que busca reflejar el estilo del propio Bad Bunny.

"ZARA presenta a BENITO ANTONIO, una colección nacida en Puerto Rico y arraigada en el mundo personal de Benito Antonio Martínez Ocasio, los lugares que lo moldearon, el instinto que lo ha guiado y la identidad que ha definido todo lo que crea", anunciaba este miércoles la marca gallega a través de sus redes sociales.

Así, tal y como se puede apreciar con las primeras pistas que han dado tanto la marca como el artista, Benito Antonio reflejará la estética del propio Bad Bunny con una mezcla de referencias a la cultura latina, guiños nostálgicos y una apuesta por el streetwear contemporáneo, todo ello bajo el sello inconfundible de su propuesta artística.

Una colección que ya se venía venir

La colaboración entre Zara y el artista puertorriqueño era algo que se veía venir y es que tanto la firma gallega como el propio Bad Bunny no dejaron de mandar pistas. A comienzos del mes de febrero, el puertorriqueño lució en la Super Bowl un conjunto de Zara y, más recientemente, volvió a recurrir a la marca gallega para asistir a la Met Gala con un traje de Zara hecho a medida.

Estos Easter Eggs (mensajes ocultos) como los denominó la propia marca gallega auguraban ya una posible colaboración entre el 'conejo malo' y Zara, aunque la confirmación oficial no llegó hasta hace apenas unos días, el sábado 16 de mayo, con la presentación en exclusiva de la colección en el centro comercial Plaza Las Américas, en San Juan (Puerto Rico).

¿A qué hora sale la colección?

El lanzamiento de esta nueva colección cápsula está previsto para este jueves 21 de mayo a partir de las 00.00 horas.

Benito Antonio estará disponible tanto en la tienda online de Zara como en puntos de venta físico seleccionados de todo el mundo, aunque lo cierto es que se espera que muchas de estas prendas puedan agotarse en poco tiempo.

¿Cómo es 'BENITO ANTONIO'?

Zara y Bad Bunny han diseñado, junto al director crativo Janthony Oliveras, una amplia gama de prendas, desde sudaderas más casuales o bañadores a trajes formales de chaqueta y pantalón, que tienen todas algo en común: todas combinan el estilo boricua del artista con la moda de la firma de Inditex.

Así, en la lista de prendas que forman la colección cápsula se pueden ver desde una sudadera gris con Nueva Yol en el pecho hasta gorras con el nombre Benito Antonio, camisetas serigrafiadas con el estilo de DeBÍ TiRAR MáS FOTos, jerséis a rayas, camisetas oversize o hasta corbatas al más puro estilo Bad Bunny.

Así es 'Benito Antonio', la colección cápsula de Zara x Bad Bunny

Así es 'Benito Antonio', la colección cápsula de Zara x Bad Bunny

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Así es 'Benito Antonio', la colección cápsula de Zara junto a Bad Bunny / Zara

En cuanto a los colores predominan los tonos tropicales, como el naranja, el amarillo o el azul verdoso, aunque los grises y los blancos también son muy recurrentes en esta colección.

¿Cuánto costará cada prenda?

Como es de esperar, y como ocurre con otras colaboraciones especiales de Zara, los precios de estas prendas serán ligeramente superiores a las colecciones estándar, yendo desde los 19.95 a los 149 euros.

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Así, las camisetas tendrán un precio entre 29,95 y 49,95 euros; las sudaderas, entre 59,95 y 89,95 euros; los pantalones, entre 49,95 y 99,95 euros; los accesorios, desde 19,95 euros; y las chaquetas, hasta 149 euros.

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