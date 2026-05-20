«Galicia tiene atractivo como destino de inversiones y empresas de todo el mundo»

En el contexto internacional en el que nos encontramos, marcado por una gran volatilidad y una y una incipiente reconfiguración de alianzas, ¿cuáles considera que son hoy las principales amenazas para la economía española en su conjunto y para la gallega en particular?

Lo que está pasando en el mundo es que hemos entrado en una nueva etapa internacional dominada por una demanda de seguridad, además de ámbito nacional, es decir, fragmentada, sin un sistema de seguridad colectiva. Es, por lo tanto, un tránsito hacia un mundo más incierto, más volátil y también más peligroso. Muchas de las interdependencias que se han construido para desarrollar la economía europea, no solo la española o la gallega, ahora se ven como vulnerabilidades. Y hay potencias, como Estados Unidos o China, que buscan afirmar sus intereses aprovechando esas vulnerabilidades.

Se ha reunido a lo largo del día de de hoy con empresarios en Santiago y A Coruña ¿Cuáles son las principales preocupaciones que le han trasladado?

Hemos hablado del papel de Europa en esta nueva geopolítica. Europa es un proyecto inacabado y además no está preparada para un mundo dominado por esta idea de seguridad, con superpotencias que no tienen en cuenta a sus aliados. Hay mucha preocupación por el futuro de Europa y también un consenso: Europa está sobrediagnosticada: informe Letta, informe Draghi... Sabemos lo que tenemos que hacer, el problema es cómo hacerlo de manera rápida y con capacidad ejecutiva. No hay un gobierno europeo reconocible como tal en Bruselas, porque la Comisión es sobre todo un órgano regulador. Se tiende a pensar que la solución de los problemas pasa por regular, cuando a veces hay otras vías, como crear ecosistemas de innovación. La solución pasa por una Europa con más capacidad ejecutiva y que aprenda a hacer las cosas de forma distinta.

«Europa está sobrediagnosticada. Sabemos lo que tenemos que hacer, el problema es cómo hacerlo de manera rápida y con capacidad ejecutiva»

En sentido contrario a ese contexto de decadencia del multilateralismo y vuelta al unilateralismo, la UE ha impulsado un acuerdo comercial con Mercosur que, aquí en Galicia, ha sido duramente criticado por el sector primario. ¿Cómo ve esta situación?

La Unión Europea tiene que seguir apostando por el comercio internacional y por los acuerdos de libre comercio. Mercosur puede tener una incidencia negativa en algunos sectores y en algunas regiones europeas, pero en conjunto es un acuerdo de gran valor estratégico porque nos permite sumar a 700 millones de consumidores a nuestro mercado interior europeo. Creo que hay suficientes salvaguardas y garantías para que no haya un conjunto de perdedores europeos por este acuerdo.

Galicia, en este caso, puede jugar un papel importante como puerta de entrada en Europa de América...

Creo que Galicia tiene atractivo como destino de inversiones y también de empresas, pero no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo. En sitios como A Coruña o Vigo hay un empresariado muy potente y con una visión internacional.

El acuerdo de libre comercio con India ha pasado más desapercibido que el de Mercosur. ¿Qué oportunidades abre para Europa?

India es un mercado gigantesco y además en crecimiento continuo. Este año crecerá un 6%. El potencial es enorme. También hay que recordar que la mitad de la población india trabaja en el sector primario, que el 80% de su economía es informal y que todavía tiene muchos retos en capacitación profesional, educación e infraestructuras. Pero la dirección de hacer acuerdos con India y trabajar con India desde Europa es la adecuada. Y, por cierto, también lo están intentando China y Estados Unidos.

El carácter impredecible del actual Gobierno de Estados Unidos también se traslada al ámbito comercial, especialmente con la política arancelaria. En este contexto internacional, ¿qué sectores pueden verse más beneficiados?

Hemos entrado en una etapa en la que la seguridad es el gran objetivo dominante. Por eso todas las empresas relacionadas con la seguridad, entendida en un sentido amplio, tienen grandes oportunidades: seguridad energética, tecnológica, sanitaria… Ahí estamos viendo un crecimiento exponencial. Además hay un apunte importante, la globalización económica no ha terminado. El comercio mundial sigue creciendo. Lo que ha cambiado es la hegemonía del hemisferio norte sobre el sur. Cada vez hay más acuerdos, más rutas y más actividad económica en lo que llamo el “sur plural”. Países como India, Brasil, Sudáfrica o los estados del Golfo van a tener cada vez más peso. Y Europa tiene una ventaja competitiva importante: su capacidad para construir alianzas. Estados Unidos cada vez tiene más dificultades para trabajar con aliados y China ni siquiera entiende las relaciones internacionales en esos términos. Europa tiene que salir más al mundo y reforzar su presencia diplomática y comercial.

Dentro de ese «sur plural», ¿son los BRICS la referencia?

Los BRICS son poco más que un nombre y una reunión anual, no hay una verdadera coordinación. Hay un propósito común, sí, pero más allá de eso lo que realmente existe es China. China es mucho más que un actor dentro de ese “sur plural”: es una superpotencia que aspira a ser hegemónica. China está haciendo una labor muy intensa de atraer hacia su órbita a países de todo el mundo. Su mensaje es muy sencillo: “Occidente es un desastre y nosotros ofrecemos modernización sin occidentalización”. Luego, cuando vemos algunos casos concretos, como Sri Lanka o determinados países africanos donde ha invertido, comprobamos que lo que ofrece China no es exactamente el mejor de los mundos.

Pedro Sánchez ha realizado diferentes visitas a China en los últimos años, también el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fue a Pekín con el objetivo de pugnar por atraer a Galicia la factoría automóvilistica que SAIC quiere poner en marcha en Europa. ¿Cuál cree que debe ser la relación con el gigante asiático?

Es que con China podemos mantener una relación económica fluida. La industria europea está invertida en China y no se puede deshacer eso de un día para otro. Pensemos, por ejemplo, en la industria alemana. Ahora bien, no podemos hacer nada con China que afecte a nuestra seguridad. El problema es que hoy la tecnología es seguridad. Todo lo que tenga que ver con datos, privacidad, vigilancia o control tecnológico es una línea roja para los europeos. Eso nos convierte en dependientes de Estados Unidos, pero precisamente por eso uno de los grandes retos para Europa es avanzar en la revolución tecnológica digital y en la inteligencia artificial desde una lógica europea.

Precisamente, ¿cree que falta coordinación en Europa con respecto al reto tecnológico?

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Hay un debate sobre si es deseable una política industrial europea, también en tecnología, para crear grandes campeones. Hoy no hay ninguna empresa tecnológica europea entre las primeras del mundo. No obstante, ese es un modelo muy dirigista, en el que el gobierno designa qué grupos van a ser favorecidos. Yo prefiero un modelo más abierto, que confíe en el mercado europeo y cree condiciones para que las empresas puedan crecer de verdad, quitando barreras y limitaciones, y que sea el mercado el que decida. Así las empresas se prueban antes de intentar convertirse en campeones globales.