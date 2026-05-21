El 40% de enfermeras prevé abandonar la profesión en la próxima década: Galicia presenta más del doble de probabilidades que comunidades como Navarra

El 39,6% de las enfermeras tiene intención de abandonar la profesión en la próxima década y un 17% prevé hacerlo en apenas dos años, según concluye una investigación desarrollada por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), a través de Investén-ISCIII. Se trata, según la cartera sanitaria del Gobierno, del mayor estudio realizado en España sobre esta materia.

El trabajo, publicado en la revista especializada Journal of Nursing Management, se llevó a cabo entre más de 20.000 enfermeras y enfermeros de todos los ámbitos asistenciales y comunidades autónomas. Sus conclusiones alertan de un fenómeno con potencial impacto estructural sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El análisis identifica como principales factores asociados a la intención de abandono las percepciones negativas sobre la seguridad del paciente y la calidad de los cuidados prestados. En concreto, las enfermeras que consideran mala la seguridad del paciente presentan un 81% más de probabilidad de querer dejar la profesión, mientras que aquellas que perciben una baja calidad asistencial tienen un 71% más de riesgo.

Entre los factores laborales destacan especialmente la contratación temporal, que incrementa en un 33% la probabilidad de intención de abandono, y la omisión de cuidados por falta de tiempo, una situación referida por el 60% de los profesionales encuestados. El estudio constata, además, importantes disparidades territoriales asociadas al modelo descentralizado.

Disparidad territorial

"Madrid, Canarias, Galicia y Baleares presentan más del doble de probabilidades de intención de abandono respecto a Navarra", lo que, según Sanidad, refleja diferencias en estabilidad laboral, reconocimiento profesional y condiciones de ejercicio entre territorios.

Las razones expresadas por quienes manifiestan intención de abandonar la profesión son mayoritariamente de carácter estructural y profesional. La falta de estabilidad laboral es señalada por el 56,5% de los participantes como el principal motivo, seguida del escaso reconocimiento profesional, con un 31,5%, y del salario insuficiente, con un 5,3%. La sobrecarga asistencial fue mencionada por el 3,5% de las enfermeras encuestadas.

Otro de los aspectos analizados es la brecha existente entre el elevado nivel formativo de la profesión y las condiciones reales de desempeño profesional. Actualmente, solo el 34,5% de las enfermeras especialistas ejerce en su área de especialidad, mientras que muchas profesionales son contratadas en puestos generalistas.

Factores asociados

Los factores asociados a la intención de abandono presentan, además, variaciones según el ámbito asistencial. En Atención Primaria, no ejercer como especialista incrementa en un 56% el riesgo de intención de abandono, mientras que el turno de tarde supone un riesgo un 48% superior respecto al turno de mañana.

En el ámbito hospitalario, las jornadas superiores a 7,5 horas muestran un impacto especialmente negativo, mientras que los turnos de 12 horas aparecen asociados a menores tasas de intención de abandono. Por el contrario, las enfermeras de urgencias extrahospitalarias y del ámbito sociosanitario registran menores niveles de intención de abandono, posiblemente vinculados a características organizativas específicas de estos entornos.

El análisis excluyó a profesionales mayores de 55 años con intención de abandonar próximamente la profesión para evitar confundir jubilación con abandono voluntario. El Ministerio de Sanidad enmarca este trabajo en el Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería (MECE) 2025-2027, que constituye una base empírica para orientar futuras políticas de recursos humanos en el SNS. A juicio del departamento, los resultados evidencian la necesidad de avanzar hacia entornos laborales más estables, seguros y reconocidos profesionalmente, como condición indispensable para garantizar la calidad, la seguridad y la continuidad de la atención sanitaria en España.