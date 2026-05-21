Una conductora sextuplica la tasa de alcoholemia permitida en Cabanas: la Guardia Civil la vuelve a encontrar dos horas después al volante

Las carreteras de la localidad coruñesa de Cabanas vivieron un episodio más de comportamientos imprudentes al volante. Una mujer fue investigada por la Guardia Civil tras ser inmovilizado su vehículo en este municipio por circular en estado de embriaguez, una práctica por la que ya había sido interceptada dos horas antes, según ha informado este jueves el cuerpo de seguridad en un comunicado.

Los hechos ocurrieron poco después de las siete de la tarde del pasado 13 de mayo, cuando una patrulla de la Benemérita la localizó en un punto de control de consumo de drogas y bebidas alcohólicas a la altura del kilómetro 2 de la carretera AC-564, en el municipio cabanés. Según la Guardia Civil, la mujer, tras las pruebas correspondientes, "arrojó resultados positivos de 1,38 y 1,52 miligramos por litro de alcohol en aire espirado, superando ampliamente la tasa penalmente establecida y multiplicando por seis la máxima reglamentaria permitida para conductores, fijada en 0,25 miligramos por litro".

Por ello, la conductora fue "investigada y citada para juicio rápido" en los juzgados de Ferrol, mientras que el turismo en el que circulaba fue inmovilizado para "impedir que continuase circulando y poniendo en riesgo la seguridad vial" hasta que su resultado en alcoholemia fuese negativo o que acudiese un conductor alternativo que estuviese habilitado.

Pillada de nuevo

Pese a que los agentes la "apercibieron expresamente de que desobedecer la orden de inmovilización podría constituir un delito grave de desobediencia a la autoridad", castigado con penas de tres meses a un año de cárcel o multa de hasta dieciocho meses, fue interceptada dos horas más tarde en un punto cercano.

Así, la misma patrulla se cruzó con su coche en el kilómetro 21 de la carretera N-651, a su paso por Pontedeume (A Coruña), y comprobó que lo conducía la misma persona tras forzar el dispositivo mecánico de inmovilización y de "forma errática, con la libertad de movimientos del volante muy reducida".

Por este motivo, se realizó un nuevo análisis de alcoholemia, con resultados de 1,10 y 1,07 miligramos por litro, por lo que fue investigada por un delito contra la seguridad vial y otro de desobediencia grave por quebrantar la inmovilización.