Fallece Paco Bobadilla, presidente de la Academia Galega de Gastronomía e impulsor del turismo gallego en la Xunta de Fraga

El presidente de la Academia Galega de Gastronomía, Francisco García-Bobadilla Prósper, más conocido en Galicia como Paco Bobadilla, falleció en su ciudad natal de Lugo a los 77 años. Se trata de una figura relevante en la vida pública gallega más allá de su papel en la Academia que él mismo ayudó a fundar, ya que dedicó la mayor parte de su vida a la Administración, tanto como funcionario como como alto cargo en la Xunta y el Estado. Y aunque su currículum es extenso y muy variado, quizás sea la rama del turismo la que más proyección y más satisfacciones le brindó.

El nombre de García-Bobadilla aparece ligado a hitos importantes de la autonomía como la marca Galicia Calidade, el Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG) de Santiago, el primer plan marisquero, el Instituto Galego de Consumo... Además, presidió Paradores.

Licenciado en Ciencias Económicas en la USC, en 1975 logró plaza de funcionario del Estado. Accedió a la vida pública en la Xunta de Gerardo Fernández Albor, de la mano de Vázquez Portomeñe. Con la llegada de Fraga al poder tras las elecciones de 1989, Paco Bobadilla fue nombrado director xeral de Comercio e Consumo, una época en la que se lanzó la marca Galicia Calidade y se pusieron los cimientos del Instituto Galego de Consumo.

Pero fue en 1993, cuando asumió la Secretaría Xeral de Turismo, cuando su figura se proyectó dentro de la Administración, con la creación del CSHG y la modernización de Turgalicia, además de sentar las bases para el desarrollo del entones embrionario turismo rural.

Sin abandonar ese campo, fue nombrado presidente de Paradores, cargo que ocupó entre 1996 y 2000, en el primer Gobierno de Aznar, y que recordó en varias entrevistas como una de las mejores etapas de su vida a nivel profesional.

Después, regresó a Galicia para iniciar su segunda etapa en la Xunta, en esta ocasión como director xeral de Conservación da Natureza, primero con Carlos del Álamo y después con José Manuel Barreiro como conselleiros, hasta que cesó en 2003.

Bobadilla, en su etapa en Paradores / ECG

Del descenso del Miño al tren a Rumanía

Amante de la caza y de la buena mesa, a Paco Bobadilla la pasión por el turismo y la gastronomía le va en el ADN, ya que nació en un hotel. Y no en uno cualquiera sino en el Méndez Núñez, uno de los más emblemáticos de Lugo. Él era uno de los seis hijos de Francisco García Bobadilla y de María de la Luz Prósper, propietarios de un negocio en manos de la saga familiar desde el siglo XIX. Casado con Alicia Ratón, Bobadilla tuvo tres hijos.

De su etapa de juventud, en los años 60, siempre le gustaba recordar una aventura casi quijotesca: el desecenso del Miño en lancha neumática desde Lugo hasta A Guarda con un grupo de amigos, en lo que fueron 18 días de odisea.

Y de su época en la Administración es famoso el episodio del tren solidario cargado de ropa y alimentos que fletó la Xunta para Rumanía en 1989 para ayudar a la población tras la caída del dictador Nicolae Caeusescu. Llenaron 18 vagones, pero cuando el convoy llegó a su destino estaba vacío porque lo habían asaltado.

En su etapa de la Xunta / ECG

"Figura esencial de la gastronomía"

Las muestras de pésame por su muerte se multiplican este jueves en las redes. La Academia Galega de Gastronomía lamenta profundamente el fallecimiento de su presidente, que llevaba un tiempo enfermo.

"Con su pérdida, la gastronomía gallega despide a una figura esencial en la defensa, promoción y prestigio de la cultura culinaria de Galicia. A lo largo de su trayectoria, Paco Bobadilla, ha impulsado el reconocimiento y la defensa de los productos, profesionales, tradiciones y valores que conforman el patrimonio gastronómico gallego, ejerciendo su labor con compromiso y generosidad", escriben sus compañeros.

"Durante su presidencia al frente de la Academia, promovió iniciativas destinadas a fortalecer el vínculo entre gastronomía, territorio y cultura, contribuyendo decisivamente a proyectar la cocina gallega tanto dentro como fuera de nuestra comunidad".

Si alguna pena le quedó siempre a Paco Bobadilla fue, sin duda, la de no ver a su ciudad de Lugo convertida en un auténtico motor turístico, ya que bajo su óptica, la capital reunía todas las condiciones y todo el potencial para atraer a muchos más visitantes.