El lobo incendia el choque entre Xunta y Moncloa: Galicia acusa al Ministerio de frenar el informe técnico mientras crecen los ataques al ganado

La batalla política y técnica por la gestión del lobo suma un nuevo capítulo. Xunta y Gobierno central volvieron este jueves a confrontar públicamente sobre el estado de conservación de la especie y sobre el envío de los datos a Bruselas, en un debate que tiene como telón de fondo el aumento de los ataques al ganado y la presión creciente del sector en Galicia.

Durante una visita a una granja afectada por asaltos de estos animales en Vilalba (Lugo), la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, acusó al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de mantener una posición «ideológica» respecto al lobo. A su juicio, ignora los datos elaborados por las comunidades autónomas y pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones en extensivo. Vázquez defendió que Galicia remitió a Madrid información sobre treinta y ocho especies siguiendo los criterios técnicos marcados por la Unión Europea y denunció que solo se cuestionan los informes relativos al cánido.

«Estamos ante una situación inédita», sostuvo la conselleira, que criticó la apertura de un proceso de información pública sobre el informe sexenal del lobo, aprobado el pasado verano por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Según la Xunta, ese documento concluía que el estado de conservación de la especie en el Estado era favorable. El Gobierno gallego interpreta que el Ministerio está retrasando deliberadamente el envío definitivo del informe a Bruselas y recuerda que la Comisión Europea ya abrió un procedimiento de infracción contra España por no haber remitido en plazo esa documentación correspondiente al periodo 2019-2024.

Mientras continúa el enfrentamiento institucional, el Ejecutivo autonómico insiste en poner el foco sobre el impacto que los ataques tienen en el rural. Según los datos de la Xunta, los avisos por daños atribuidos al lobo crecieron un 70% en los últimos años en Galicia y el número de reses afectadas aumentó más de un 50%. Solo en la comarca de A Terra Chá se registraron cerca de 360 avisos durante 2025, con más de 550 animales afectados. La explotación visitada este jueves sufrió más de una veintena de ataques desde 2024.

«Versiones contradictorias»

Frente a las críticas de las comunidades autónomas —entre las que está Galicia— el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, negó que exista retraso alguno en la remisión de datos a Europa. Durante una visita a la ría de O Burgo, en A Coruña, aseguró que «la Comisión Europea ya tiene los datos desde agosto del 2025. Los entregué yo personalmente». Eso sí, reconoció que esos datos todavía no están incorporados al modelo oficial de informe sectorial exigido por Bruselas. El motivo, explicó, son las discrepancias existentes entre la interpretación científica del Ministerio y la lectura que hacen algunas autonomías sobre la evolución real de la población de lobo.

Morán defendió que el Ejecutivo no puede trasladar a Europa un documento con «versiones contradictorias» y señaló que en los últimos meses se ha trabajado para acercar posiciones. Además, añadió que la información debe actualizarse debido a dos factores de especial relevancia: los incendios registrados en agosto y septiembre, que han afectado a la biodiversidad, y las actuaciones letales autorizadas por algunas comunidades «en un número considerable de ejemplares», lo que modifica las cifras inicialmente enviadas. «No hacer esta actualización sería engañar conscientemente a la Comisión Europea, y eso desde luego el Gobierno de España no lo va a hacer», afirmó. El Ministerio mantiene ahora abierto un proceso de información pública para incorporar aportaciones de expertos y organizaciones antes de llevar el informe definitivo a la próxima Conferencia Sectorial.