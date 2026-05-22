Frente común de Galicia y Canarias ante el Gobierno para impulsar la eólica marina y una nueva financiación

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, han solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) sacar el concurso de la eólica marina para su impulso, ya que han defendido que son los territorios donde se empezaría con la misma. Además, ambas comunidades también demandan una reunión para abordar una nueva financiación autonómica que reconozca las singularidades de ambos territorios.

Dentro de su viaje oficial a las islas, Rueda apuntó que tanto Canarias como Galicia "están señalados" por sus condiciones naturales como los primeros lugares donde empezaría la eólica offshore, la eólica marina, por lo que defendió "ir de la mano". Así, en el caso de Galicia aseguró estar "dispuestos" a garantizar que se "van a cumplir todas las exigentes" normativas para que esta fuente de energía pueda tener un "enorme desarrollo, cumpla todos los parámetros", ya que admitió que la "oportunidad" que supone para estos territorios "debe ser aprovechada".

"Creo que ya hemos perdido demasiado tiempo, por lo tanto, creo que hay que decirle al Gobierno central, al ministerio correspondiente, que este tema hay que ponerlo en marcha cuanto antes", apuntilló.

El vicepresidente de Canarias, por su parte, expuso que son las "dos únicas" comunidades autónomas que están en la "parrilla de salida", "dispuestos a poder llevar a cabo esa gran inversión", por lo que solo queda que el ministerio saque a concurso la misma y que la subasta se produzca. "Si en Canarias queremos diversificar la economía y si en Galicia se quiere potenciar la industria, pues tenemos que hablar de mejorar la energía y ahí aparece la offshore, esa eólica marina con bastante fuerza", apuntilló Domínguez en declaraciones a los periodistas antes de participar en el almuerzo institucional 'Canarias, Tierra Jacobea' con Rueda.

Financiación autonómica

Además, Alfonso Rueda y Manuel Domínguez han reclamado al Gobierno de España la necesidad de que celebre una reunión para debatir el sistema de financiación autonómica para que "se tengan en cuenta" las especiales condiciones de ambas autonomías.

"Hay cosas en común" que les "unen a todos" pero también se han referido a la insularidad en el caso canario y a la dispersión poblacional en el gallego como aspectos que entienden se debe de tener en cuenta. En este sentido, Rueda ha considerado "necesario que, cuanto antes", el Gobierno central reúna a las comunidades para hablar de financiación autonómica, ya que apuntó que si bien se "lleva muchísimo tiempo hablando de esto", se observa cómo "se avanza con las comunidades autónomas de siempre, que no" son ni Canarias ni Galicia, y el debate general que "hay que tener para el nuevo modelo de financiación se sigue aplazando".

Rueda invita a Canarias al Xacobeo Alfonso Rueda ha invitado al vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, a celebrar el Día de Canarias en Galicia durante el Xacobeo 2027. Domínguez ha admitido que para él es una "invitación ineludible" al entender que "es sustancial, es fundamental", porque "no solo" le devuelve la visita, sino que en la misma se pueda mostrar las traiciones canarias, su cultura, su folclore y su forma de ser. Y, de esta forma, encontrarse con "muchos, con cientos, con miles de canarios que viven en esa comunidad autónoma, en donde seguro" se puede disfrutar de ese intercambio cultural.

Añadió que si bien, en estos momentos "todos" saben que el Gobierno de España "tiene la cabeza en otras cosas, su presidente también", apuntó que "son problemas que ellos mismos se han buscado", matizando que "los problemas judiciales del señor [Pedro] Sánchez, y de todo lo que le rodea, no pueden obviar ni atrasar nuevamente algo tan importante como hablar de financiación y que se tengan en cuenta" las especiales condiciones.

"Tanto Canarias como Galicia tenemos un coste adicional para la prestación de servicios. A Canarias se le deriva de su condición insular y a Galicia de la dispersión de población. Somos la comunidad autónoma en España que agrupa o tiene en su territorio la mitad de los núcleos de población que existen en todo el territorio nacional", apuntilló Rueda.

A ello agregó que esto "encarece los servicios", por lo que matizó que "este coste mayor de los servicios tiene que ser tenido en cuenta en el nuevo modelo de financiación" que se ha propuesto, donde "disminuye el peso de la insularidad" y el "de la dispersión territorial".

"Esto no puede ser y queremos hacer fuerza conjunta para decir que nos reúnan cuanto antes y que esto se tenga en cuenta", apostilló.