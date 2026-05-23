Besteiro reivindica el «municipalismo socialista» como ejemplo de «política útil» para Galicia

El secretario xeral do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reivindicado el «municipalismo socialista» como ejemplo de «política útil» para Galicia. Tal y como ha trasladado el PSdeG en una nota de prensa, Besteiro visitó este sábado Boiro, para conocer de primera mano tres proyectos de política social que está impulsando el gobierno local socialista, a través de la rehabilitación social de inmuebles públicos en desuso.

Concretamente, se trata de un proyecto de vivienda para juventud en situación vulnerable en la Praia Xardín; un centro de día para personas con alzhéimer y seis viviendas inclusivas de transición para personas con discapacidad en las antiguas casas de los maestros del CEIP Praia Xardín.

En este contexto, Besteiro ha destacado a Boiro como «ejemplo de hacer política útil desde el municipalismo socialista», al coger edificios públicos que llevaban años cerrados y devolverlos a los vecinos convertidos en vivienda, cuidados y oportunidades para quiénes más lo necesitan.

El líder de los socialistas gallegos ha indicado que mientras la Xunta del PP «sigue sin dar respuesta a la emergencia habitacional y al envejecimiento», municipios como Boiro «demuestran que hay otra forma de gobernar, más cerca de la gente y comprometida con el bienestar».

Durante la visita a las antiguas casas de los maestros, Besteiro y el mandatario local, Martiño Romero, hablaron del proyecto Agadea Hábitat, fruto del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Boiro y la Asociación Gallega de Ayuda a los Enfermos con Demencia Tipo Alzhéimer (Agadea). Dicha sinergia permitirá habilitar un centro de día de 26 plazas con servicios de atención sanitaria, atención en el hogar y fisioterapia, en un espacio de 500 metros cuadrados.

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Con todo, el alcalde ha subrayado que «su compromiso es que ningún edificio público permanezca cerrado mientras haya vecinos y vecinas que necesiten cuidados, vivienda o apoyo para vivir con dignidad».