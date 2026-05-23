¿Crees que tienes depresión o ansiedad? Este es el test que utiliza el Sergas para diagnosticarlo

¿Cuándo se considera que un paciente sufre depresión o ansiedad? Los médicos de familia utilizan dos cuestionarios. En el caso de la depresión, se les pregunta si se sienten tristes, si tienen problemas de sueño, se notan cansados, con poco o demasiado apetito o bien tienen problemas de concentración. Para medir la ansiedad se usan indicadores como las dificultades para relajarse, su grado de nerviosismo o si se irritan fácilmente. Cada respuesta tiene una puntuación. Si se superan los 10 puntos, el paciente es derivado a un psicólogo clínico.

Si la respuesta es «nunca» se puntúa con un cero, si es «varios días» suma un punto, si es «más de la mitad de los días» son dos puntos y si la contestación es «casi todos los días» se obtiene un tres. Y estas son las nueve preguntas para averiguar si se sufre depresión:

¿Ha sentido poco interés o agrado al hacer las cosas?

al hacer las cosas? ¿Se ha sentido triste , deprimido o desesperado?

, deprimido o desesperado? ¿Ha tenido problemas para quedarse dormido , seguir durmiendo o duerme demasiado?

, seguir durmiendo o duerme demasiado? ¿Se siente cansado o tiene poca energía?

o tiene poca energía? ¿Tiene poco apetito o excesivo apetito?

o excesivo apetito? ¿Se ha sentido mal consigo mismo, ha sentido que usted es un fracaso o ha sentido que se ha fallado a sí mismo o a su familia?

o ha sentido que se ha fallado a sí mismo o a su familia? ¿Ha tenido problemas para concentrarse en actividades como leer el periódico o ver televisión?

en actividades como leer el periódico o ver televisión? ¿Se mueve o habla tan despacio que otras personas pueden darse cuenta? ¿Está tan inquieto o intranquilo que da vueltas de un lugar a otro más que de costumbre?

que otras personas pueden darse cuenta? ¿Está tan inquieto o intranquilo que da vueltas de un lugar a otro más que de costumbre? ¿Ha pensado que estaría mejor muerto o ha deseado hacerse daño de alguna forma?

Para medir la ansiedad se utiliza otro cuestionario llamado GAD-7, que incluye ocho indicadores con la misma escala de puntuación que se utiliza para la depresión:

Sentirse nervioso , angustiado o muy tenso.

, angustiado o muy tenso. No ha sido capaz de parar o controlar su preocupación .

. Se ha preocupado demasiado por motivos diferentes.

por motivos diferentes. Ha tenido dificultad para relajarse .

. Se ha sentido tan inquieto , que no ha podido estarse quieto.

, que no ha podido estarse quieto. Se ha molestado o irritado fácilmente.

fácilmente. Ha tenido miedo de que algo terrible fuera a pasar.

Y como pregunta adicional se añade: «si marcó cualquier problema, ¿qué tan difícil se le ha hecho ese problema para hacer su trabajo, ocuparse de las cosas de casa o llevarse bien con las otras personas? Las opciones de respuesta son: no es nada difícil (0 puntos); algo difícil (1); muy difícil (2); o extremadamente difícil (3).

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Si la puntuación final en cada uno de estos dos cuestionarios se sitúa entre un 0 y un 4, el resultado es que no hay síntomas de trastorno mental. Si está entre un 5 o un 9, la depresión o la ansiedad es leve. A partir de 10 en cada uno de los test se considera que ya existe un problema psicológico «moderado» y se debe derivar el caso a un psicólogo clínico. Si se supera el 15, pero está por debajo de 19, es un trastorno «moderadamente grave». Y a partir de 20, el Sergas lo considera ya una patología «grave».