Galicia comenzará el lunes a vacunar contra el VPH a hombres de hasta 25 años
La medida busca simplificar el proceso de vacunación con una única dosis, extendiendo la protección a un nuevo grupo de edad
En 2008 se inició la vacunación sistemática para las niñas y, desde 2022 se incluye, también, a varones
El Correo Gallego
La Xunta pondrá en marcha el próximo lunes, 25 de mayo, una ampliación de la campaña de vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH), que incluirá a hombres de hasta 25 años, según informó este sábado el Ejecutivo gallego mediante un comunicado. Con esta medida, el programa amplía su cobertura más allá del límite actual, fijado en menores de 21 años, y alcanzará a todos los varones nacidos desde 2001. La previsión es administrar alrededor de 21.000 dosis adicionales en Galicia.
El plan de inmunización se realizará con una única dosis, una fórmula que simplifica el proceso, de acuerdo con el Gobierno autonómico. Quienes quieran acceder a esta vacuna podrán gestionar una cita mediante la aplicación Sergas Móbil o contactando telefónicamente con su centro de salud.
El virus del papiloma humano es una de las infecciones de transmisión sexual (ITS) más frecuentes en el mundo y está relacionado con el desarrollo de distintas enfermedades graves, incluidos varios tipos de cáncer. La vacuna contra el VPH se empezó administrar a las niñas gallegas en el año 2008 y fue en 2022 cuando se amplió a los varones desde los 12 años, una edad que se ha ido aumentando con el paso del tiempo hasta alcanzar ahora los 25. Para poder llevar a cabo esta ampliación, la Xunta invertirá, en palabras de Rueda, alrededor de 980.000 euros
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