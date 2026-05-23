Pontón llama a “chegar a máis sectores sociais” para ampliar la base electoral del BNG de cara a las municipales

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, llamó este sábado a “chegar a máis sectores sociais” para ampliar la base electoral del nacionalismo de cara a las elecciones municipales de 2027 y reivindicó el papel de la formación como "alternativa real" al PP. En su intervención ante el Consello Nacional, máximo órgano de dirección del partido entre asambleas, la líder nacionalista cargó contra el “militarismo” y anunció una ofensiva política y social frente a los proyectos mineros impulsados por la Xunta.

Pontón fijó como principal objetivo del BNG aumentar su poder municipal en un ciclo electoral que la formación considera clave para consolidar su crecimiento. “Queremos máis alcaldesas e alcaldes do BNG” y “máis concelleiros e concelleiras ao longo e ancho de todo o país”, afirmó. En ese contexto, apeló a intensificar el trabajo de base y la conexión con nuevos perfiles sociales: “Temos que poñer do noso lado a todos os galegos e galegas que comparten a idea de que é posible unha Galiza con máis futuro”.

La dirigente nacionalista avanzó además que el BNG celebrará este año distintos encuentros municipales para desarrollar el trabajo de cara a los comicios del próximo año. Los nacionalistas encararán esas reuniones con las candidaturas en las siete grandes ciudades, así como en los municipios donde gobierna o participa en ejecutivos locales, ya designadas. Un trabajo que, según aseguró Pontón, estará concluido antes del próximo 25 de julio.

Durante su intervención, Ana Pontón cargó contra la política industrial de la Xunta y, en particular, contra los proyectos de explotación minera que prepara la Consellería de Industria. Pontón acusó al presidente gallego, Alfonso Rueda, de “vender Galiza a prezo de saldo”.

La portavoz del BNG cuestionó que la Xunta vea positivo movilizar inversiones de 200 millones de euros para explotar recursos valorados, como reconoce el propio Ejecutivo gallego, en hasta 7.000 millones. “Que ruína para o pobo galego”, censuró. De este modo, la jefa de la oposición en el Parlamento gallego avanzó una ofensiva contra estos proyectos: “Paralizamos Altri e imos parar tamén esta nova traizón de Rueda”.

Pontón denunció la “normalización” de la guerra y el aumento del gasto militar en un contexto internacional marcado, dijo, por “xenocidios retransmitidos por televisión en tempo real”. La portavoz nacionalista rechazó así el desfile de las Fuerzas Armadas previsto en Vigo y defendió que esa no es la imagen que Galicia debe proyectar al exterior. “A proxección que queremos é a dos nosos investigadores, a das mobilizacións sociais, a dos rostros dos galegos solidarios da Flotilla”, confrontó la líder del BNG, que considera que el desfile militar va en contra de una sociedad “pacifista e reivindicativa” como la gallega.