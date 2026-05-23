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El vimiancés Alberto Lema gana el Premio Xerais de Novela con una obra sobre la Galicia de posguerra

'A boca do río' sitúa su trama en torno al embalse de Belesar y aborda las prácticas abusivas de la burguesía franquista

Galardonados Ivana Gómez Abuín y Santiago Lopo en las categorías infantil y juvenil

Alberto Lema, ganador del Premio Xerais de Novela.

Alberto Lema, ganador del Premio Xerais de Novela. / Cedida

Susana López Carbia

Susana López Carbia

Santiago

El escritor Alberto Lema, nacido en Vimianzo en 1975, ha obtenido el XLIII Premio Xerais de Novela con A boca do río, una obra ambientada en la Galicia de posguerra que sitúa su trama en el entorno del embalse de Belesar, en el sur de la provincia de Lugo.

El galardón, dotado con 10.000 euros, distingue textos inéditos y originales escritos en lengua gallega y evaluados de forma anónima por un jurado integrado por lectores y profesionales del ámbito literario. La novela ganadora será publicada a lo largo de este año por Edicións Xerais.

A boca do río aborda las prácticas abusivas de la burguesía franquista y otros conflictos sociopolíticos de la época. Según la editorial, el texto propone “una mirada seria y documentada” a un momento clave del pasado reciente, sin caer “en maniqueísmos ni en lecciones de historia disfrazada”, y lo hace con un estilo “cuidado”, capaz de combinar la precisión histórica con una prosa “viva y sensorial”.

Lema es licenciado en Filología Inglesa y trabajador de la Real Academia Galega. En su bibliografía figuran novelas como Unha puta percorre Europa (2008), Sidecar (2009), Da máquina (2012) y Pazo de inverno (2021), además de varios poemarios.

Premios de literatura infantil y juvenil

Junto al premio de novela, Xerais dio a conocer este fin de semana los otros dos galardones literarios de la editorial. El XLI Premio Merlín de Literatura Infantil fue para Ivana Gómez Abuín por A banda da albóndega, mientras que el XVIII Premio Jules Verne de Literatura Juvenil recayó en Santiago Lopo por A lingua dos grifóns. Ambos reconocimientos están dotados, al igual que el Premio Xerais de Novela, con 10.000 euros.

Gómez Abuín, natural de Lugo, es profesora de primaria, miembro de GÁLIX y divulgadora de literatura infantil. A banda da albóndega, su primera obra publicada, transcurre en Areleira, una pequeña villa marinera donde la marea deja al descubierto lodo, conchas de mejillones y secretos para un grupo de amigos del que forman parte Antía y su perro Ringo. Xerais subraya de la obra su “lenguaje fresco y cuidado” y su capacidad para combinar humor, emoción y reflexión sin perder el ritmo de la acción.

Por su parte, Santiago Lopo, escritor, profesor y traductor, suma el Premio Jules Verne a una trayectoria literaria en la que ya figuraba el Premio Xerais de Novela de 2017 por A arte de trobar. En A lingua dos grifóns construye un mundo distópico “rico en detalles culturales, lingüísticos e históricos”, en el que se desarrolla una aventura “épica y vibrante”, marcada por la magia, la amistad y la resistencia.

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El acto de entrega de los premios literarios de Xerais de 2026 se celebrará el próximo sábado 10 de octubre en el Museo do Mar de Galicia, en Vigo.

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