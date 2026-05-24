ANPAS Galegas presiona a la Xunta para mantener el programa de auxiliares de conversación: «Debe dar explicacións por privar aos centros de ensino público dun recurso educativo importante e demandado»

La continuidad del programa de auxiliares de conversación en Galicia vuelve al centro del debate educativo con un nuevo elemento sobre la mesa. La Confederación ANPAS Galegas asegura haber recibido confirmación de la Secretaría de Estado de Educación de que el Ministerio publicará unas nuevas bases del programa para despejar las dudas jurídicas que habían puesto en cuestión su desarrollo. La conclusión de la organización es directa: si el problema estaba en el encaje legal, la Xunta ya no tendría margen para justificar un frenazo. La entidad sostiene que desde la Administración autonómica se responsabilizó al Ministerio de poner en riesgo el programa por no ofrecer seguridad jurídica suficiente respecto al rango laboral de los auxiliares.

Para las familias agrupadas en la confederación, el debate excede el plano administrativo. Consideran que el programa es una herramienta consolidada en el sistema educativo gallego y subrayan tanto su impacto en el aprendizaje de idiomas como el intercambio cultural que genera en los centros, al ser«un programa imprescindible para o correcto desenvolvemento do ensino das linguas estranxeiras no Ensino Público Galego», según expresa ANPAS Galegas en un comunicado.

Según la información trasladada por el Ministerio, el programa seguirá adelante con cambios formales en sus bases. El objetivo sería delimitar con mayor claridad qué pueden hacer los auxiliares de conversación y, especialmente, qué tareas quedan fuera de sus competencias, un punto que estaba en el centro de las dudas jurídicas. «Igual que aseguraron no seu momento que o programa non desaparecería, agora confirman publicación das bases do programa modificando o que entenden que podería ser interpretado como a orixe do problema, que é a definición das funcións dos auxiliares de conversa e a mención expresa de cales non son as súas funcións», explican las familias.

Con ese escenario, la organización desplaza ahora el foco hacia San Caetano. La confederación agradece al Ministerio la voluntad de resolver el conflicto y entiende que, «unha vez solucionados os atrancos existentes co Ministerio de Traballo, entendemos que á Xunta de Galicia, e concretamente á Consellería de Educación, xa non lle quedan escusas para non desenvolver este programa en Galicia», sostienen desde ANPAS Galegas. Y añaden una advertencia política: si el programa no sale adelante, la decisión respondería «unicamente a unha falta de vontade política».

La entidad considera que, de producirse una retirada, la Consellería tendrá que «dar explicacións ás familias galegas e á comunidade educativa por privar aos centros de ensino público dun recurso educativo importante e demandado».

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Meses de discrepancias

El conflicto llevaba un tiempo gestándose. La Consellería de Educación venía advirtiendo de un escenario de inseguridad jurídica derivado de las discrepancias sobre la consideración laboral de los auxiliares de conversación. Desde la Xunta se llegó a alertar de que Galicia podría verse obligada a abandonar el sistema si el Gobierno central no aclaraba el marco legal tras las objeciones surgidas desde Inspección de Trabajo y el debate sobre las funciones reales de estos perfiles.