¿Hasta cuándo este calor sofocante en Galicia?

Galicia amaneció este domingo, 24 de mayo, bajo un ambiente más propio del inicio del verano que del tramo final de la primavera. En Santiago, la jornada arrancó con temperaturas suaves tras una noche templada y sin sobresaltos meteorológicos, preludio de un episodio de calor inusual para esta época del año que, según MeteoGalicia, se prolongará durante los próximos días.

La madrugada transcurrió con temperaturas suaves en buena parte de la comunidad, sin desplomes térmicos significativos y con mínimas situadas entre los 7 y los 16 grados en numerosos puntos del territorio. El contraste más acusado volvió a registrarse en el interior montañoso: el termómetro marcó el valor más bajo de referencia en Cabeza de Manzaneda (Ourense), donde se registraron 7,4 grados a las 5.10 horas de la mañana, una cifra muy alejada del calor que dominaría apenas unas horas después.

Porque el alivio térmico fue, en realidad, efímero. Conforme avanzó la mañana, el ascenso de las temperaturas se hizo evidente y Galicia entró en un escenario claramente veraniego. La ciudad de Ourense se consolidó como el principal foco de calor, con máximas previstas de hasta 34 grados, el registro más elevado del día. Lugo rozó los 32 ºC, mientras Santiago superó la barrera de los 30 grados, al igual que Ferrol y Pontevedra, situándose todas ellas en valores poco habituales para estas fechas.

En la fachada atlántica, sin embargo, el océano actuó como regulador térmico. Vigo alcanzó máximas más contenidas, alrededor de los 26 ºC, mientras A Coruña mantuvo un ambiente más suave y estable, con temperaturas próximas a los 25 grados durante la tarde y una sensación menos extrema que en el interior.

El calor llegó además acompañado de inestabilidad atmosférica. MeteoGalicia contabilizó un total de 1.383 rayos caídos en las últimas 24 horas, de los cuales 404 se registraron sobre el cielo gallego, con especial incidencia en la provincia de Pontevedra. Según la red autonómica de meteorología, la actividad eléctrica se concentró principalmente antes de las seis de la mañana, en un episodio que dejó 508 rayos positivos y 808 negativos, acompañado de chubascos localizados y un ambiente especialmente cargado tras una jornada marcada por el calor.

La previsión para las próximas horas mantiene el riesgo de nuevos episodios tormentosos, especialmente en áreas del interior de Lugo, Ourense y zonas interiores de Pontevedra y A Coruña, bajo aviso amarillo por posibles tormentas localmente fuertes, acompañadas puntualmente de aparato eléctrico o granizo.

Previsión para los próximos días

La previsión apunta a que este patrón continuará durante el arranque de semana. MeteoGalicia mantiene un escenario de temperaturas elevadas para la época, especialmente en el interior, acompañado de un aumento de nubosidad por las tardes y riesgo de tormentas puntualmente intensas. Santiago alcanzará el lunes temperaturas cercanas a los 30 grados, con mínimas suaves alrededor de los 19 ºC, mientras que el martes se espera un ligero descenso térmico, con máximas en torno a los 26.

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A partir del miércoles, sin embargo, los modelos vuelven a apuntar a un nuevo repunte del calor. La influencia anticiclónica seguirá dominando gran parte de Galicia, favoreciendo un ambiente estable y máximas próximas a los 30 grados. MeteoGalicia advierte de que las temperaturas continuarán siendo «muy altas para esta época del año», en un episodio que consolida la sensación de que el verano meteorológico se ha adelantado al calendario.