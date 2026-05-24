Coto a los furtivos del pulpo: Gardacostas decomisa 670 kilos desde el inicio de la veda

La Xunta ha intensificado el control contra el furtivismo del pulpo desde el inicio de la veda y, en apenas tres semanas, el Servizo de Gardacostas de Galicia ha retirado del mar 783 aparejos ilegales e incautado 666 kilos de este cefalópodo en distintos puntos del litoral gallego.

El dispositivo, activado desde el pasado 1 de mayo, tiene como objetivo garantizar el cumplimiento del paro biológico de la especie, proteger el recurso durante su época de reproducción y asegurar la sostenibilidad de la próxima campaña extractiva.

Según el balance de la Consellería do Mar, las inspecciones realizadas hasta el 21 de mayo permitieron intervenir 645 cacharros o alcatruces de plástico y 138 nasas de madera, hierro o metal que estaban siendo utilizadas de forma irregular durante el período de prohibición.

La Xunta destaca que los agentes también detectaron capturas con huevas, que fueron devueltas al mar. Fue el caso de dos cacharros localizados en A Guarda, así como de otros dos kilos de pulpo intervenidos en A Illa de Arousa.

Pulpo capturado ilegalmente durante el período de veda e incautado por Gardacostas de Galicia. / Cedida

Más decomisos en la ría de Vigo

La mayor parte del producto incautado se concentró en la ría de Vigo, principal foco de actividad inspectora durante estas semanas. El operativo más relevante tuvo lugar el 6 de mayo en O Berbés, donde Gardacostas decomisó 472 kilos de pulpo en una sola jornada.

Los controles también se extendieron a las rías de Muros-Noia y Arousa. En la primera se retiraron 70 cacharros con 37 kilos de pulpo ilegal, mientras que en Arousa las inspecciones se realizaron en puntos como Ribeira, el faro de Pedra Seca, los illotes Xidoiros y A Illa, donde se intervinieron diferentes líneas de nasas.

Ejemplares demasiado pequeños

La Consellería do Mar advierte además de la presencia de ejemplares de tamaño antirreglamentario, especialmente en la ría de Muros-Noia, donde entre el 70% y el 80% de las capturas detectadas no alcanzaban el peso mínimo, y en la zona sur de la ría de Arousa.

El despliegue de Gardacostas también llegó a puertos y playas de la Costa da Morte y del norte de Galicia, con dispositivos en Camariñas, Laxe, Corme, Fisterra, en la playa de Langosteira, Punta Sofocho y la propia ría de A Coruña, donde se retiraron diversos aparejos fondeados sin boya ni identificación.

La Xunta recuerda que la veda del pulpo es una medida clave para garantizar el futuro de la flota artesanal gallega y avanza que Gardacostas mantendrá reforzados los controles durante las próximas semanas, tanto en el mar como en los puntos de descarga y comercialización del litoral.