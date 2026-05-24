De Galicia a una cárcel en Israel: historia de siete gallegas y "una causa justa"

"Nos ben. Seguimos rumbo a Gaza. Logo mándoche un audio. Quedan catro barcos".

Sandra Garrido nunca llegó a enviar ese audio. Poco después de sus últimos wasaps -recopilados en la frase que encabeza este artículo-, el barco en el que navegaba fue interceptado por la Armada israelí en aguas internacionales. Eran las 15:50 del martes 19, Sandra estaba a solo 125 millas náuticas de Gaza y con el abordaje del Hawsha Israel acababa con los restos de la Global Sumud Flotilla tres semanas después de atacar las primeras embarcaciones a mil kilómetros de la Franja. Después, esta abogada coruñesa fue secuestrada y trasladada hasta la cárcel de Ketziot, el mayor centro de detención de Israel. Allí compartiría prisión, malos tratos y vejaciones con otros 430 activistas, entre ellos sus seis compañeras de la delegación gallega.

Parecía un amargo final para la misión humanitaria que zarpó el 8 de mayo desde Grecia, donde parte de una flota mermada logró replegarse tras el primer asalto de la Armada israelí. Decenas de activistas habían regresado a sus países. La delegación gallega -Andrea Morales, Ana Isabel Fuentes, Sandra Garrido, Alberte Pagán, Benito González, Duarte Ferrín y Xurxo Porritt- decidió continuar. "Entende que non podemos deixarnos asoballar por esa impunidade sustentada por Europa e o resto do mundo", argumentaba Sandra durante la última conversación antes de embarcar. Once días después de volver al mar acabaría presa en un desierto, el Néguev.

Sandra fue la última en caer. El resto de las activistas gallegas habían sido secuestradas al oeste de Chipre el lunes 18, para después ser trasladadas a un buque-prisión (bautizado como "barco da tortura"), incomunicadas, "hacinadas en contenedores" y tras haber sido "empapadas con mangueiras durante horas". Y en medio de una absoluta opacidad sobre el estado de las detenidas, surgió el vídeo de Ben Gvir. Era miércoles por la tarde, la Flotilla había sido destruida y el triunfante ministro de Seguridad Nacional israelí difundía en sus redes unas imágenes en las que vejaba y amenazaba ante las cámaras a decenas activistas, arrodillados y con las manos atadas. Todo ello bajo el lema "Bienvenidos a Israel" y mientras ondeaba la bandera nacional. Entre los familiares de Sandra y sus compañeras la preocupación se transformó en angustia.

Las familias

La mañana del jueves, en medio de las crecientes denuncias de tortura a los detenidos, la pareja de Alberte coge el teléfono alarmada. "Lo estoy viviendo con mucha angustia. Lo peor de todo es no saber cómo están ni física ni psicológicamente", dice, "veo un montón de comentarios en redes burlándose de ellos y no entiendo esa falta de empatía. Son personas que ante la pasividad absoluta de la comunidad internacional deciden hacer algo por una causa justa, para denunciar un genocidio y una ocupación salvaje".

No obstante, hay señales que invitan al optimismo. El vídeo de Ben Gvir ha sido un punto de inflexión, al generar una enorme crisis diplomática con frentes desde Europa hasta Canadá y Australia. Mientras Giorgia Meloni habla de violación “inaceptable” de la dignidad humana y la canciller británica dice estar “horrorizada”, una pregunta se extiende entre la sociedad civil: "Si hacen esto a ciudadanos europeos ante las cámaras, ¿qué hacen a los palestinos en sus cárceles secretas?". En un contexto preelectoral en Israel, el ministro de Exteriores Gideon Saar condena el vídeo y Netanyahu asegura que "no refleja los valores del país". Las deportaciones parecen inminentes.

Lutxi, hermana de Ana Fuentes, también lo cree. "Estamos pendientes de alguna confirmación por parte del Gobierno... Nosotras aquí lo llevamos con el corazón encogido. Estoy muerta de miedo. Mi hermana decidió dar un paso más porque vio que las manifestaciones no bastaban. Se unió a la Flotilla porque sabe que esto coloca Palestina bajo el foco mediático. Me escribió dos minutos antes de que la interceptaran: 'Ya están aquí, vamos a tirar los móviles'. Fue su último mensaje".

Misión cumplida

Tras varios días de detención, la gran mayoría de los activistas fueron deportados el jueves a Turquía. Algunos llegaron con visibles señales de violencia. Varios fueron hospitalizados por fracturas de huesos y se ha denunciado violencia sexual. Cuatro de los españoles necesitaron atención médica pero las gallegas están en buen estado. Poco después de conseguir un móvil que comparte con sus compañeras, Sandra devuelve la llamada.

"Liberáronnos porque esta vez houbo unha reacción global diplomática, xudicial e mediática. Recoñezo que pasamos medo. Non sabiamos se iamos estar alí meses. Todos nos levamos bofetones e patadas ao atravesar un corredor de axentes, pero houbo xente que recibiu auténticas palizas. Sobre todo os musulmáns. Había gardas especialmente crueis", rememora desde Estambul.

La Flotilla ha cumplido su objetivo. La finalidad de esta misión humanitaria nunca fue romper el bloqueo a Gaza, era poner otra vez el foco sobre una limpieza étnica que está enterrando bajo cadáveres y asentamientos la viabilidad de un Estado palestino. Este viernes, nueve países, entre ellos Italia, Reino Unido, Francia y Alemania, exigieron a Israel que detenga la expansión de colonias en Cisjordania. Un comunicado conjunto denuncia el "nivel sin precedentes" de violencia de los colonos. También advierte de que las políticas del Gobierno israelí están "socavando las perspectivas para una solución de dos Estados".

El texto es menos contundente que las palabras de Michael Ben-Yair, fiscal general de Israel entre 1993 y 1996, quien define explícitamente como "genocidio" lo que sigue sucediendo, a día de hoy, en Gaza. También que Tamir Pardo, director del Mossad entre 2011 y 2016, quien tras una visita a aldeas palestinas de Cisjordania atacadas por colonos dijo que las escenas le recordaban hechos sufridos por los judíos en el siglo XX. Pardo es hijo de una superviviente del Holocausto.

"Isto evidenciou que as denuncias sobre torturas aos presos palestinos son certas", zanja Sandra, antes de confirmar que el sábado por la noche llegarán a Santiago. "Tamén demostra que só unha resposta global como a que vimos vai parar o xenocidio. Por iso haberá outra Flotilla. E as que fagan falta".