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El Bono Activa Comercio tendrá pronto una nueva edición con descuentos de hasta 30 euros

La Xunta destinará 2,5 millones de euros, buscando movilizar hasta nueve millones en ventas

Un dependiente lee el QR de un beneficiario del bono

Un dependiente lee el QR de un beneficiario del bono / ECG

Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

Galicia tendrá una nueva edición del Bono Activa Comercio. Así lo anunció este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien señaló que el objetivo es "seguir movilizando ventas en el comercio de proximidad".

Para ello, apuntó el mandatario autonómico, el Ejecutivo movilizará "2,5 millones de euros públicos para movilizar hasta nueve millones en ventas". El mecanismo será el habitual y cada beneficiario tendrá un saldo de 30 euros.

¿Cómo funciona el bono?

Cada persona podrá disponer de un bono único de 30 euros, que será descontando del importe de cada compra:

  • Entre 20 y 30 euros el descuento será de 5 euros.
  • Entre 30 y 50 euros, de 10 euros.
  • A partir de 50 euros, el descuento será de 15 euros.

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El descuento se aplicará de forma automática mediante la presentación de un código QR al realizar la compra en alguno de los establecimientos adheridos.

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