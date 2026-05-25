Educación contratará y consolidará hasta 400 profesionales para atender la diversidad: la Xunta anuncia un nuevo plan para los centros educativos

El Ejecutivo gallego dará, en palabras del mandatario autonómico, Alfonso Rueda, un nuevo impulso a la atención de la diversidad en las aulas de la comunidad. Para ello, anunció este lunes la puesta en marcha, ya el próximo curso escolar, de un plan específico para el periodo 2026-2030 "con una visión integral".

Entre otras cuestiones, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, detalló que la Xunta contratará o consolidará a 400 nuevos profesionales especialistas en la atención a la diversidad en Educación Primaria y Secundaria. De manera concreta, en los centros de Primaria se consolidarán 100 puestos, mientras que se convocarán hasta 50 nuevas plazas para profesionales en los departamentos de orientación. En la ESO, serán 200 los profesionales que ingresen en puestos de pedagogía terapéutica, un centenar en septiembre.

"Queremos que cada uno reciba la educación que necesita para aprovechar su potencial", declaró sobre este plan en el que la Xunta invertirá 118 millones de euros. A la contratación de estos profesionales se suma más formación para el personal docente, en especial para los orientadores.

También se reducirá la burocracia con "la digitalización de trámites". Además, especificó, el Ejecutivo autonómico revisará la normativa vigente para "dar una respuesta a la carta de las necesidades" de cada estudiante.

(HABRÁ AMPLICACIÓN)