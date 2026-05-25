Moda
Un hotel gallego inspira la nueva colección de Pull&Bear
La firma gallega de Inditex se inspira en la elegancia clásica del centenario Eurostars Gran Hotel La Toja para su nueva colección estival
Luego de 'Benito Antonio' -la colección exclusiva de Bad Bunny con Zara-, uno de los hoteles más emblemáticos de Galicia se convierte ahora en fuente de inspiración para otra de las firmas de Inditex: Pull&Bear.
Se trata del Eurostars Gran Hotel La Toja, cuya esencia impregna cada una de las prendas que conforman la nueva colección. La propuesta bebe directamente de la identidad del centenario alojamiento hotelero, recuperando en sus prendas la elegancia clásica de los destinos con historia y trayéndola a la actualidad desde una perspectiva fresca, luminosa y fácil de llevar.
Así es la colección Gran Hotel La Toja
El blanco, el azul y el amarillo son los tres colores que protagonizan la línea, que incorpora bordado en alguna de sus piezas el nombre del hotel 'Gran Hotel La Toja', así como otros motivos emblemáticos del hotel como sus palmeras, conchas, las clásicas tumbonas e incluso menciones a O Grove (Pontevedra), reforzando el vínculo con el complejo hotelero. También incorporan prendas con rayas, estética marinera y otros elementos veraniegos.
La colección incluye camisas oversize, pantalones cortos estilo bóxer, prendas de punto ligero y otras piezas versátiles -como chancletas, bikinis, una gorra o un bolso playero-, diseñadas para acompañar al cliente desde los primeros paseos diurnos hasta los planes al atardecer.
En definitiva, la propuesta sigue una narrativa clara con la que transmitir el espíritu de "un verano marcado por los códigos resort, las referencias vintage y una actitud relajada".
Además, las imágenes de la campaña han sido realizadas en el propio hotel gallego, reforzando así la conexión existente entre la colección y el lugar que la ha inspirado.
Esta línea se suma a otras que Inditex ha realizado teniendo como protagonista a su Galicia natal, como fue el caso de la colección dedicada al barrio coruñés de Monte Alto o incluso la colaboración con la popular marca de patatas Bonilla a la Vista.
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