Las víctimas de delitos podrán ser atendidas por videoconferencia: la digitalización avanza en la Administración de Justicia

La llegada de nuevas herramientas continúa en la Administración de Justicia. El Ejecutivo gallego pondrá en funcionamiento un sistema de videoconferencia para que las víctimas de delitos, entre ellas las de violencia de género, puedan tener "atención remota por videoconferencia", así como un asistente virtual especializado con el propósito de orientar y ayudar en las dudas que puedan surgir a la hora de realizar ciertos trámites. Esta medida se enmarca dentro del Plan Senda 2028, aprobado ayer en el Consello de la Xunta y dotado con una partida que alcanza los 24,4 millones de euros.

Según trasladó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el nuevo plan introduce la Inteligencia Artificial "como elemento central y transversal", con el objetivo, entre otras cuestiones, de acercar los servicios a la ciudadanía, "sobre todo del rural". Todo esto, especificó, "sin que se pierda la presencialidad para quien la requiere".

Así las cosas, el asistente online, Conversa Xustiza, proporcionará soporte técnico para el uso de los servicios digitales en este ámbito, al tiempo que traducirá la información y orientación sobre los trámites judiciales en un lenguaje más natural y comprensible. Formará parte de un sistema más amplio de atención remota que, entre otras prestaciones, permitirá realizar gestiones por videoconferencia.

De este modo, el Plan Senda 2028 tiene como propósito "consolidar las 268 oficinas de xustiza do municipio (OXM) como puntos de acceso próximo a la ciudadanía sin sede judicial" para "favorecer la cohesión territorial y evitar los desplazamientos".

Cambios internos

Los cambios llegan también a quienes trabajan en la Administración de Justicia. Así, el actual sistema de gestión procesal Minerva será sustituido por Atenea, una plataforma bilingüe e interoperable. A esto se suma la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial, como un visor inteligente del expediente judicial.