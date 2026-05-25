La Xunta incorporará a 45 investigadores a las universidades públicas con los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva

El Consello de la Xunta autorizó este lunes un convenio de colaboración con las tres universidades públicas de la comunidad para cofinanciar la contratación de 45 científicos a través de los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. El Ejecutivo autonómico destinará, según explicó el mandatario gallego, Alfonso Rueda, un total de 1,23 millones de euros a la Universidade de Santiago de Compostela (USC), la Universidade da Coruña (UDC) y la Universidade de Vigo (UVigo) para que estos investigadores desarrollen su actividad en Galicia durante los próximos años.

En concreto, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP cofinanciará la contratación de 30 científicos con una "trayectoria destacada" y "alto potencial investigador", beneficiarios del subprograma estatal Ramón y Cajal, así como de otros 15 investigadores del programa Juan de la Cierva. Por universidades, serán 27 investigadores contratados para la USC, 11 para la UVigo y siete para la UDC. La finalidad de estas ayudas, explicó el presidente de la Xunta, es incentivar a las universidades gallegas a presentarse a las convocatorias estatales, al saber que no tendrán que asumir con fondos propios parte del coste de las contrataciones.

En el caso de las ayudas Ramón y Cajal, su objetivo es promover la incorporación de personal investigador nacional y extranjero con una trayectoria "destacada y brillante" en centros de I+D+i. Al amparo del convenio autorizado este lunes, el Gobierno gallego destinará 1,08 millones de euros a financiar durante cinco años la contratación de estos investigadores: 18 en la USC, nueve en la UVigo y tres en la UDC. La cuantía será de 36.000 euros por contrato, es decir, La aportación será de 6.000 euros al año por persona contratada durante los tres primeros años y de 9.000 euros anuales durante los dos siguientes.

El Ejecutivo gallego también financiará con 150.000 euros la captación de talento de 15 investigadores a través del programa Juan de la Cierva, en la modalidad de formación. En este caso, desarrollarán su actividad nueve científicos en la USC, cuatro en la UDC y dos en la UVigo. Estos contratos tienen una duración de dos años y la Xunta abonará 5.000 euros por contrato al año. Su finalidad es fomentar la contratación de jóvenes doctores durante un período de dos años para que completen su formación investigadora posdoctoral en centros de I+D+i.