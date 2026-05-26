Los bonos Activa Comercio se podrán descargar desde este miércoles: estas son las más de 200 tiendas adheridas en Santiago

Cuenta atrás para acceder a nuevos descuentos por comprar en el comercio local gallego. Mañana miércoles arranca la primera edición de los bonos Activa Comercio de este 2026, impulsados por la Xunta para apoyar la actividad de las tiendas de proximidad. A partir de las 09.00 horas se abrirá el plazo para descargar los bonos, que ya se podrán empezar a canjear en los establecimientos adheridos a la iniciativa. Conviene no demorarse porque los fondos suelen agotarse en muy poco tiempo. Así funcionan los descuentos.

¿Cómo se accede a los bonos?

Cualquiera persona interesada en hacerse con uno de estos bonos podrá descargarlos a través de las web www.bonosactivacomercio.gal a partir de las 09.00 horas de mañana miércoles. Tras realizar la solicitud a golpe de clic, el consumidor recibirá un sms de validación para activar el bono y poder descargarlo. A partir de ahí, ya podrá hacer uso de los descuentos en los comercios que se hayan sumado a la iniciativa. Bastará con enseñar el código QR en el momento del pago.

¿Cómo funciona el sistema de descuentos?

Cada cliente dispondrá como máximo de un bono descuento por importe de 30 euros. Por cada compra igual o superior a 20 euros e inferior a 30 euros se aplicará un descuento de 5 euros. Si el importe de la adquisición es de 30 euros o más pero no supera los 50 euros se descontarán 10 euros. A partir de esa cuantía el descuento será de 15 euros por operación. Es decir, no se puede consumir el bono completo en una sola compra.

¿Hasta cuándo se puede utilizar el bono?

Esta convocatoria de los bonos Activa Comercio pone a disposición del consumidor descuentos por un importe total de 2,5 millons de euros. Una vez que se agote el crédito del programa, los bonos descargados ya no sepodrán utilizar, incluso en el caso de no haber sido consumidos en su totalidad. Esta edición prevé movilizar en torno a 8,5 millones en ventas en el conjunto de Galicia. Las claves de esta edición se publicaron este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Estos bonos serán incompatibles con cualquier otra ayuda destinada al mismo objetivo dentro de una misma compra.

¿Qué comercio están adheridos en Santiago?

La adhesión de comercios a esta iniciativa está abierta desde el pasado 27 de marzo y supera los 4.700 negocios en Galicia, unos 1.800 ubicados en la provincia de A Coruña. De ellos, algo más de 200 se concentran en Santiago. En la web www.bonosactivacomercio.gal es posible acceder al listado completo en la ciudad. Hay desde establecimientos de textil, calzado, deportes y complementos a ópticas, librerías y tiendas de cómics, peluquerías y establecimientos de belleza, droguerías, joyerías, jugueterías, negocios vinculados con el hogar, tiendas de informática o floristerías. Seleccionando la provincia y la localidad es posible ver qué establecimientos aceptan los bonos en toda Galicia.