Un Camino más seguro: la Xunta lleva al móvil del peregrino los recursos de protección

El Camino de Santiago sigue ganando peregrinos. En lo que va de 2026 se han superado ya las 134.000 compostelas, un 3% más que el año pasado a estas alturas, y de esas acreditaciones un 69% corresponden a extranjeros. Con ese horizonte de crecimiento y la vista puesta en el Xacobeo del año que viene, la Xunta quiere reforzar la seguridad de las rutas jacobeas y convertir la protección de quienes caminan al encuentro de la tumba del Apóstol en una parte más de la acogida.

Es por ello que el Gobierno autonómico acaba de poner en marcha la campaña informativa A seguridade marca o Camiño, una iniciativa con la que busca que cualquier peregrino pueda acceder de forma rápida y directa, desde los albergues o desde su propio teléfono, a los recursos de protección disponibles en los diferentes itinerarios jacobeos que rematan en la Catedral compostelana.

La campaña fue presentada este lunes en el Centro de Interpretación del Camino Primitivo, en Lugo, por el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, interviene en la presentación de la campaña informativa que busca la mayor protección para los peregrinos. / Cedida

El dispositivo informativo incluye más de 7.600 carteles, pegatinas y tarjetas con teléfonos útiles de emergencias, Guardia Civil, Policía, servicios de atención a la mujer y recursos especializados. Todo el material incorpora además un código QR que permite acceder a una página web con la información agrupada. Estará disponible en gallego, castellano e inglés.

La distribución se centrará en la red pública de albergues del Xacobeo, con especial atención a los puntos de entrada a Galicia de los distintos itinerarios, aunque también llegará a establecimientos privados de acogida de peregrinos.

El Camino, "espacio protegido"

Merelles explicó que el objetivo es poner “toda la red de protección” directamente “en las manos y en los móviles de los peregrinos”. La campaña, señaló, forma parte del trabajo coordinado con la Policía Autonómica, la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil para que el Camino siga siendo “un espacio protegido” en el que quienes lo recorren puedan hacerlo “de forma segura y tranquila”.

La iniciativa, presentada junto al director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba; el jefe provincial de la Unidad de Policía Adscrita en Lugo, el inspector jefe Moisés Muñiz; y el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, y ante la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, se enmarca en el Plan Director de los Caminos de Santiago 2025-2027, al que la Xunta destina más de 140 millones de euros, y en la estrategia de preparación del Xacobeo 2027. Para el Gobierno gallego, esa cita supondrá una oportunidad para reforzar la imagen de Galicia como destino capaz de combinar acogida, experiencia espiritual y seguridad.

El Xacobeo como "oportunidad histórica"

“El Xacobeo 2027 es una oportunidad histórica para Galicia y para España”, subrayó Merelles, que recordó que millones de peregrinos de todo el mundo llegarán a la comunidad buscando no solo espiritualidad y experiencias, sino también “seguridad y acogida”.

En ese sentido, defendió que la campaña es “una declaración de intenciones” para que Galicia demuestre que sabe “proteger y acoger a quien la visita”.