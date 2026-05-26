Galicia, Asturias y Murcia reiteran en Santiago que la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica lamina el «principio de igualdad»

¿Veremos en 2026 una reforma del sistema de financiación autonómica? Este fue el título de la mesa en torno a la que los consejeros de Hacienda de Galicia, Asturias y la Región de Murcia debatieron esta mañana en Santiago sobre la propuesta de reforma del sistema de financiación presentada por el Ministerio de Hacienda hace unos meses. Fue en el marco de las XIV Jornadas de la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (RIFDE) que tienen lugar a lo largo de la jornada de hoy y mañana en la Facultade de Ciencias Económicas de la USC.

Pese a que la mesa fue cerrada a los medios de comunicación, los consejeros ofrecieron unas declaraciones previas en las que marcaron distancias con el documento elaborado por Moncloa y coincidieron en exigir que el futuro modelo tenga en cuenta las singularidades de cada territorio y el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos.

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, lamentó que con su propuesta de reforma «el Gobierno hizo suyo el modelo que le proponía un socio con intereses particulares», en clara alusión a los nacionalistas catalanes. Una situación que ha hecho que el proyecto diseñado por al exministra María Jesús Montero «haya concitado críticas por parte de todas las comunidades autónomas, salvo una». Así, recordó que el sistema de financiación supone cerca del 80 % de los recursos de las comunidades y defendió que cualquier reforma debe negociarse previamente con todas ellas.

Para la Xunta, uno de los problemas del planteamiento estatal es que reduce el peso de variables como el envejecimiento poblacional y la dispersión territorial en el reparto de recursos, dos factores que Galicia considera determinantes para sostener los servicios públicos. «Este sistema lamina el peso del envejecimiento y de la dispersión y por tanto perjudica mucho no solo a Galicia, sino a todas las comunidades del noroeste de España», sostuvo Corgos.

En una línea similar se expresó el consejero de Hacienda del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, que reivindicó la posición conjunta mantenida por ocho comunidades autónomas —entre ellas Galicia— sellada en la Declaración de Santiago y que defiende un modelo basado en el coste efectivo de los servicios públicos. «Nosotros queremos que lo prioritario sea el coste efectivo de los servicios públicos y no la capacidad tributaria de los territorios», afirmó.

Peláez subrayó, al igual que Corgos, que tanto las circunstancias demográficas de su comunidad incrementan el gasto necesario para prestar servicios en el territorio y advirtió de que la propuesta actual no satisface las demandas del Principado. «Tal y como está planteada no nos vale y votaremos no si no se hace ningún cambio», aseguró, aunque también tendió la mano a una «negociación constructiva» con el Gobierno central.

Desde una perspectiva distinta intervino el consejero de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, que centró su discurso en la infrafinanciación que, a su juicio, arrastra históricamente la Región de Murcia. «Somos la comunidad peor financiada de toda España de manera recurrente», afirmó, antes de reclamar que el nuevo sistema sitúe al menos a la autonomía en la media estatal de financiación por habitante.

Marín defendió que la situación actual vulnera el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución y reclamó que la reforma corrija el «agravio» que, según dijo, sufren los más de 1,6 millones de murcianos. Pese a ello, el responsable autonómico también apeló al consenso y aseguró que la Región de Murcia acudirá a la negociación con una actitud «constructiva».

Inauguración de las jornadas

Las jornadas de la RIFDE fueron inauguradas por el propio Miguel Corgos, la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, y el coordinador del encuentro, el economista Santiago Lago Peñas. Durante su intervención, Lago agradeció el trabajo de su equipo y el apoyo institucional recibido tanto por la Universidade como por la Xunta para organizar el evento.

El profesor compostelano aprovechó además para reivindicar el papel de la Facultade de Económicas de Santiago dentro del ámbito académico estatal. «Estamos entre las diez mejores facultades de Economía de España», subrayó, antes de añadir que «sin duda» es la mejor de Galicia.