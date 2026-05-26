María Cadaval, profesora de la USC: «El Fondo de Compensación ha perdido misión estratégica»

El Fondo de Compensación Interterritorial, creado para corregir desequilibrios entre comunidades, ha perdido buena parte de su capacidad como herramienta de cohesión territorial. Así lo defendió este martes en Santiago la profesora de Economía Aplicada de la USC y miembro del Foro Económico de Galicia, María Cadaval, que alertó de que el instrumento estatal ha quedado reducido a un papel cada vez más residual en un momento en el que las brechas entre territorios vuelven a ganar peso en el debate económico.

«El problema ya no es solo la escasa dotación financiera; el verdadero problema es que el FCI ha perdido misión estratégica», señaló Cadaval durante la mesa redonda El FCI: ¿herramienta de desarrollo o nuevo elemento del SFA?, celebrada en Santiago dentro de las XIV Jornadas de la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera, RIFDE.

En el debate participaron también Francisco Delgado, de la Universidad de Oviedo; Arturo López, director xeral de Política Financeira e Tesouro de la Consellería de Facenda; y Miriam Hortas, que actuó como moderadora. Los participantes coincidieron en advertir de la desnaturalización funcional de un fondo concebido por la Constitución de 1978 para promover el equilibrio económico entre territorios.

Foto de familia de los participantes en la jornada / cedida

Durante la sesión se recordó que el FCI llegó a representar el 0,2 % del PIB español a comienzos de los años noventa, pero actualmente apenas alcanza el 0,02 %, su mínimo histórico. En términos reales, la caída acumulada desde la crisis financiera supera el 70 %.

Los especialistas subrayaron que el fondo ha quedado eclipsado por los fondos europeos de cohesión y por la creciente territorialización de la inversión estatal. A su juicio, esta evolución lo ha convertido más en una transferencia marginal dentro del sistema de financiación autonómica que en una auténtica palanca de convergencia territorial.

Nuevas brechas más allá de las infraestructuras

El diagnóstico fue más allá de la falta de recursos. Los expertos señalaron que el diseño del fondo sigue respondiendo a una lógica territorial propia de la España de los años ochenta y noventa, centrada en corregir déficits de infraestructuras físicas. Sin embargo, los desequilibrios actuales están cada vez más relacionados con la pérdida de capital humano, el envejecimiento, la innovación, la digitalización y la capacidad de retener población joven.

«La gran fractura territorial contemporánea ya no es únicamente de carreteras o equipamientos; es, sobre todo, una desigualdad en capacidad de futuro», apuntaron varios participantes.

Ante este escenario, en la mesa se defendió la necesidad de transformar el actual FCI en un verdadero fondo estratégico de desarrollo regional. Los expertos se alejaron así de la propuesta presentada por el Gobierno a comienzos de año, que plantea integrarlo dentro del sistema de financiación autonómica.

Los participantes reclamaron mantener diferenciadas la lógica de la nivelación financiera y la política de cohesión territorial, siguiendo una orientación más próxima a las modernas políticas europeas de desarrollo regional. «La nivelación financiera y la convergencia regional son objetivos distintos y requieren instrumentos distintos», resumieron durante la sesión.

Entre las propuestas planteadas figuran la incorporación de criterios vinculados a la innovación, la productividad, la transición digital y la capacidad de retención de talento; la introducción de mecanismos de evaluación previa y posterior; y un refuerzo de la coordinación institucional entre el Estado y las comunidades autónomas.

El debate adquirió especial relevancia en un contexto marcado por la reactivación de la reforma del sistema de financiación autonómica. Las jornadas de RIFDE reunieron en Santiago a académicos, responsables institucionales y expertos en hacienda pública para analizar los principales retos de la financiación territorial en España, con las desigualdades entre comunidades, el envejecimiento y la sostenibilidad financiera de nuevo en el centro de la discusión.