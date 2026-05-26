No es Inditex: esta empresa gallega es la segunda mejor de España para trabajar, según Financial Times

¿Cuál es la empresa mejor valorada para trabajar en España? Como cada año, el Financial Times ha dado a conocer el listado de las mejores empresas para trabajar y una empresa gallega se ha colado entre las mejores de España.

El listado, elaborado en colaboración con la consultora Statista, analiza miles de valoraciones de empleados en toda Europa para identificar cuáles son las mejores empresas teniendo en cuenta aspectos como el ambiente laboral, las condiciones de trabajo, las oportunidades de desarrollo profesional o la imagen de la misma.

El país con el mayor número de empresas

Según informa el Financial Times, el sector dominante fue el de TI, Internet, software y servicios; seguido por el de Fabricación y procesamiento de materiales, metales y papel; y el de Comercio minorista.

Por su parte, Alemania fue el país que más sedes alberga, con 269 en total. Le siguen Francia (168) y Reino Unido (137). Finalmente, las ciudades con el mayor número de empresas fueron Londres (70), París (53) y Dublín (34).

Las mejores empresas de España

La empresa gallega es Abanca, que ocupa la segunda posición a nivel nacional, situándose por detrás solo de BBVA y por delante de grandes compañías como Telefónica, Iberdrola, Inditex, El Corte Inglés o Mercadona.

El listado de las mejores empresas de España para trabajar es el siguiente:

BBVA - 20

- 20 Abanca - 159

- 159 Saica - 185

- 185 Telefónica - 230

- 230 Iberdrola - 252

- 252 Logista - 323

- 323 Mapfre - 387

- 387 Mango - 388

- 388 Amadeus - 458

- 458 Inditex - 473

- 473 El Corte Inglés - 591

- 591 Mercadona - 690

- 690 Indra - 703

- 703 Santander - 727

- 727 NH Hotel Group - 786

- 786 Banco Sabadell - 853

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La presencia de Abanca en los primeros puestos refuerza el peso de Galicia en el tejido empresarial español, en un ranking dominado habitualmente por grandes multinacionales. En este sentido, el top 5 está compuesto por Skanska, Microsoft, Airbus, Naval Group y Google.