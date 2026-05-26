No es Inditex: esta empresa gallega es la segunda mejor de España para trabajar, según Financial Times
La gallega se sitúa por delante de grandes compañías como Telefónica, Iberdrola e Inditex en el ranking de mejores empresas para trabajar en España
¿Cuál es la empresa mejor valorada para trabajar en España? Como cada año, el Financial Times ha dado a conocer el listado de las mejores empresas para trabajar y una empresa gallega se ha colado entre las mejores de España.
El listado, elaborado en colaboración con la consultora Statista, analiza miles de valoraciones de empleados en toda Europa para identificar cuáles son las mejores empresas teniendo en cuenta aspectos como el ambiente laboral, las condiciones de trabajo, las oportunidades de desarrollo profesional o la imagen de la misma.
El país con el mayor número de empresas
Según informa el Financial Times, el sector dominante fue el de TI, Internet, software y servicios; seguido por el de Fabricación y procesamiento de materiales, metales y papel; y el de Comercio minorista.
Por su parte, Alemania fue el país que más sedes alberga, con 269 en total. Le siguen Francia (168) y Reino Unido (137). Finalmente, las ciudades con el mayor número de empresas fueron Londres (70), París (53) y Dublín (34).
Las mejores empresas de España
La empresa gallega es Abanca, que ocupa la segunda posición a nivel nacional, situándose por detrás solo de BBVA y por delante de grandes compañías como Telefónica, Iberdrola, Inditex, El Corte Inglés o Mercadona.
El listado de las mejores empresas de España para trabajar es el siguiente:
- BBVA - 20
- Abanca - 159
- Saica - 185
- Telefónica - 230
- Iberdrola - 252
- Logista - 323
- Mapfre - 387
- Mango - 388
- Amadeus - 458
- Inditex - 473
- El Corte Inglés - 591
- Mercadona - 690
- Indra - 703
- Santander - 727
- NH Hotel Group - 786
- Banco Sabadell - 853
La presencia de Abanca en los primeros puestos refuerza el peso de Galicia en el tejido empresarial español, en un ranking dominado habitualmente por grandes multinacionales. En este sentido, el top 5 está compuesto por Skanska, Microsoft, Airbus, Naval Group y Google.
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