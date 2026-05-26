Los profesores podrán revisar gafas, bolígrafos y calculadoras durante la PAU: si pillan a un alumno copiando, será expulsado

Gafas inteligentes, bolígrafos espía, calculadoras con acceso a internet... Hoy en día, la chuleta en papel se ha quedado obsoleta y la oferta de recursos disponibles para copiar en los exámenes es más amplia que nunca. En su mayoría, pequeños dispositivos electrónicos que se hacen pasar por objetos comunes y que se pueden comprar a golpe de click en cualquier tienda online y a precios asequibles, del entorno de los veinte o cuarenta euros. Una nueva estrategia de los que quieren engañar al sistema a la que ahora las universidades gallegas pondrán coto. Y es que ya es oficial: en la Prueba de Acceso a la Universidad de este año, los profesores se reservan el derecho de inspeccionar el material de los examinados para evitar comportamientos ilícitos, advirtiendo de que el uso de dispositivos ilícitos supondrá la expulsión de la prueba.

Así lo ha comunicado la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) este martes en una adenda al protocolo de la PAU, que se celebrará ya la semana que viene, entre los días 2 y 4 de junio. En la misma, establece que el profesorado de las comisiones delegadas podrá inspeccionar, durante la celebración de las pruebas o en cualquier momento, gafas, calculadoras, bolígrafos u otros elementos empleados por los alumnos cuando así lo consideren.

De descubrir que se trata de dispositivos no permitidos se procederá a la expulsión del alumno de la prueba, aplicando las mismas consecuencias de tener cualquier dispositivo electrónico dentro del aula.

Se completa así el protocolo publicado en diciembre y que ya había sido modificado recientemente para adaptarse a la posibilidad de los ciudadanos de identificarse con el DNI digital a través de la aplicación MiDNI. Al respecto, el organismo interuniversitario señala que este medio sí será aceptado, si bien recuerda que el acceso al aula con cualquier dispositivo electrónico "incluidos teléfonos móviles" está prohibido.

En este aspecto, también está vetado el acceso de relojes digitales. En los últimos años, se han producido expulsiones de alumnado que los empleó para copiar. En todo caso, de demostrar que estos dispositivos son necesarios por motivos médicos, se autorizará su uso siempre que se notifique con anterioridad.

Noticias relacionadas

En esta línea, los pabellones auditivos también deberán estar despejados para asegurar que los alumnos no usan pinganillos u otros dispositivos de escucha no autorizados.