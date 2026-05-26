La Xunta recela del acuerdo para el traspaso de la AP-9 y exige explicaciones: «Queremos la transferencia, pero no a cualquier precio»

La autopista que vertebra Galicia vuelve a convertirse en un campo de disputa política. Mientras en Madrid el BNG, PSOE y Sumar celebran un acuerdo para avanzar en el traspaso de la AP-9 a la comunidad, la Xunta observa el movimiento con recelo y sostiene que este acuerdo «nada tiene que ver» con el que el Parlamento gallego respaldó. Así lo indicó la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, en un acto en Rois (A Coruña) este martes en el que, además, pidió explicaciones a las fuerzas firmantes y apeló a que «impere el sentido común» antes de que el acuerdo siga avanzando en el Congreso.

Mientras la Xunta reclama que se preserve el texto aprobado «aquí por unanimidad» y avisa de que «no permitirá que se desvirtúe» el acuerdo, desde Madrid el BNG sostiene exactamente lo contrario: que el pacto alcanzado recoge el mandato del Parlamento autonómico. Sin embargo, el contenido del pacto, asegura Martínez Allegue, lo conocieron en la Xunta «por los medios y que están analizando», y lo que han visto hasta ahora asegura que «difiere» de lo aprobado en Galicia.

El Gobierno gallego insiste en que nunca rechazó la transferencia de la AP-9 —una demanda histórica en Galicia—, pero sí pone límites a las condiciones económicas del traspaso. «Llevamos muchos años demandando la transferencia, pero acompañada de determinadas condiciones para que no lastre la posición económica de nuestra comunidad», defendió la conselleira. «Queremos la transferencia, pero no a cualquier precio», advirtió.

En el centro de la crítica aparece el coste de las bonificaciones y el reparto de la factura futura de los peajes. Según la Martínez Allegue, el nuevo acuerdo «suprime condiciones tan importantes como la asunción del incremento de las bonificaciones que había sido comprometida por el Gobierno». Por ello, la conselleira cuestiona «por qué ahora las debe asumir la comunidad autónoma o por qué el incremento de 1 % (en los peajes) antes lo asumía el Gobierno y ahora sería Galicia».

«Votar en contra sería traicionar los intereses de Galicia»

«Hoy se aprobará en ponencia la nueva ley», anunció el portavoz nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, al presentar el entendimiento sellado con PSOE y Sumar. El diputado dibuja el movimiento como el primer paso de un itinerario legislativo que todavía deberá pasar por comisión y pleno en las próximas semanas. Rego elevó la presión sobre el Partido Popular, cuyo apoyo sigue sin estar garantizado. «Esperamos que el PP no se atreva a votar en contra, porque sería traicionar otra vez los intereses de Galicia», afirmó.

En ese sentido, la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, destaca la labor de su partido en esta cuestión y le pide al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «que deje a un lado su interés partidista» y «que apoye este acuerdo que es beneficioso para Galicia». En un acto en Viveiro (Lugo) Pontón denunció que el PP «boicotea» este acuerdo por venir de la mano del BNG.

Néstor Rego, este martes, en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. / Eduardo Parra - EP

Desde el BNG insisten en que el objetivo final sigue siendo lograr una autopista «libre de peajes» y poner fin a la «discriminación y la injusticia» que supone para ciudadanos y empresas gallegas el mantenimiento de unos pagos que consideran amortizados. «Vamos a seguir trabajando hasta conseguirlo», defendió Ana Pontón este martes.

Por su parte, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha remarcado que espera que los diputados del PP en el Congreso aprueben la propuesta «porque nadie entendería que se opusiera a esa transferencia». Según ha explicado en declaraciones a los medios en un acto en Teo (A Coruña), si los populares no respaldan el acuerdo de transferencia de la autopista del Atlántico, Rueda y los demás representantes de la formación «tendrían que dar muchísimas explicaciones».

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Besteiro ha reivindicado el papel del PSOE para conseguir esta transferencia y ha abogado por conseguir una liberalización de los peajes. «Estamos cerca, nos faltan impulsos todavía y para eso también la transferencia a un camino acertado», señaló.