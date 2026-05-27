El instituto de Teo premiado por su lucha contra el acoso: «Algo se les remueve dentro»

El alumnado de 2º de bachillerato del IES de Cacheiras, en Teo (A Coruña), visita con frecuencia el centro penitenciario de Teixeiro. Todos juntos van a llevarles libros a las reclusas de esa prisión, con quienes intercambian durante meses obras y dedicatorias. Ven un mundo que no es tan lejano. De vuelta al instituto, cuenta su directora, los chavales regresan en silencio en el autobús, con el peso de la vida, de las decisiones, de los conflictos, de la violencia y de la precariedad sobre los hombros. Algo se les remueve dentro.

Ese pequeño terremoto emocional es precisamente uno de los objetivos del programa As esquecidas, una iniciativa del IES de Cacheiras integrada en el proyecto Convivencia en Acción, centrado en la prevención del acoso, el ciberacoso y los conflictos de convivencia. El trabajo del instituto acaba de ser reconocido con el tercer premio Tolerancia Cero fronte ao Acoso Escolar, uno de los galardones que concede la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP para reconocer proyectos orientados a mejorar el bienestar emocional, la inclusión y el clima en las aulas de Galicia.

La Xunta entregó este martes los premios de la edición 2025 de Tolerancia Cero fronte ao Acoso Escolar, ConVivimos y Boas prácticas de educación inclusiva, con los que distingue a 21 centros educativos y un aula hospitalaria gallega por su labor para prevenir situaciones de violencia, reforzar la convivencia y atender a la diversidad. Durante el acto, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, felicitó a los centros distinguidos por impulsar proyectos que ayudan al alumnado a desarrollar sus capacidades «independientemente de sus circunstancias personales» y defendió que la convivencia y la inclusión forman parte de las prioridades educativas de Galicia.

Entrega de premios Tolerancia cero fronte ao acoso escolar, ConVivimos e Boas prácticas de educación inclusiva este martes en Santiago. / Xunta

«Nuestro centro no tiene grandes conflictos de convivencia, por lo que decidimos centrarnos en la prevención de situaciones de acoso, de ciberacoso y de mala convivencia», explica a este diario Olga Simón, directora del IES de Cacheiras. «Intentamos crear espacios de convivencia donde el alumnado aprenda a gestionar problemas, encuentre su sitio y vea otro tipo de realidades». As esquecidas es una de las tres patas de Convivencia en Acción. El proyecto se completa con los llamados ‘recreos activos’ y un aula de teatro inclusivo, dos propuestas diseñadas para evitar situaciones de aislamiento y crear espacios de convivencia donde ningún alumno quede al margen.

Inclusividad en las clases

«En los ‘recreos activos’ creamos diversos lugares para intentar que los adolescentes tuvieran cosas que hacer en ese tiempo, porque cuando, normalmente, los dejas estar sin control acaba siendo un caldo de cultivo para conflictos», indica la directora. El instituto fomenta clubes de lectura, partidas de ping-pong o futbolín, bailes y otras actividades que el propio alumnado aprende también a gestionar o arbitrar. En esa línea, Simón destaca el aula de teatro inclusivo, su actividad estrella, enfocada especialmente en «el alumnado que presenta problemas para sociabilizar». «A todos los chavales a los que les cuesta socializar les recomendamos apuntarse, porque les enseñan a crear su sitio, a buscar formas de comunicarse y a abrirse un poco más», señala.

Alumnado de bachillerato del IES de Cacheiras en una de sus visitas al centro penitenciario de Teixeiro. / Cedida

El mayor orgullo del centro, asegura, es ver cómo las representaciones han ayudado a alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), incluso más que el reconocimiento recibido de las familias o la buena acogida del proyecto en las aulas. Las actuaciones trascienden además el espacio escolar: el alumnado representa obras para vecinos y, especialmente, en residencias de mayores. «Una parte del proyecto es que vayan a actuar a residencias de ancianos para trabajar las relaciones sociales, que vean diferentes puntos de vista, que aprendan a tratar y que creen distintas realidades».

«Luchar contra un mundo hostil»

La misma filosofía de prevención y construcción de vínculos está detrás del proyecto del CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo, en Cangas de Morrazo (Pontevedra), ganador del primer premio Tolerancia cero fronte ao acoso escolar en la categoría de Infantil y Primaria con A escola que coida: cara unha convivencia libre de violencia. Con el objetivo de «romper barreras sociales como base para reducir las situaciones de acoso y ciberacoso», el centro impulsa dinámicas de sensibilización frente a discriminaciones cotidianas. «Utilizamos dinámicas desde el equipo de coordinación de convivencia, como sensibilización o concienciación ante discursos, por ejemplo, gordofóbicos que se dan en el día a día», apunta Ana Fontán, coordinadora de convivencia del centro.

«Buscamos luchar contra un mundo hostil y fomentar una reflexión posterior a partir de una actividad más lúdica. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad realizamos actividades que les ayudan a ver la realidad de personas discapacitadas, por ejemplo», explica. El colegio ha ampliado además medidas ya implantadas, como espacios de convivencia para evitar la exclusión o la llamada ‘Caixa de convivencia’, un buzón en el que el alumnado propone fórmulas para resolver conflictos en el aula.