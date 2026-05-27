Sanidade agiliza las altas médicas: se aceptarán todas las propuestas de las mutuas para poner fin a las bajas cuando esté justificado

La Consellería de Sanidade ha dado un paso más en su plan para reducir las bajas laborales en Galicia. A través de una resolución publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG) se modifican los protocolos para agilizar tanto las altas médicas como la realización de pruebas diagnósticas que permitan acortar la duración de estas incapacidades temporales. La principal novedad es que los inspectores sanitarios deberán dar el visto bueno «de forma inmediata» a todas las propuestas de reincorporación al trabajo que formulen las mutuas «siempre que estén debidamente motivadas y completas». Y, en todo caso, deberán dar una respuesta antes de cinco días.

Hasta ahora las propuestas para dar el alta médica a un trabajador por parte de las mutuas se dirigían a las unidades de Inspección Médica del Servicio Público de Salud, que, a su vez, las remitían, a los médicos responsables del proceso. En caso de que los inspectores no recibieran respuesta de los facultativos, tenían potestad para aceptar el alta. Sin embargo, la Xunta reconoce que este procedimiento era «discrecional» y poco eficaz.

A modo de ejemplo, Sanidade explica que, en el mes de enero, se recibieron un total de 2.855 propuestas pero apenas el 40 por ciento derivaron en un alta efectiva: «un porcentaje inferior a la media del resto de comunidades», apunta la consellería. En concreto, de las 1.137 bajas finalizadas, solo 81 fueron resultado de la confirmación directa por parte de las unidades de inspección.

Por esa razón, a partir de este momento, «se acordará el alta médica de forma inmediata siempre que las propuestas de las mutuas estén debidamente motivadas y justificadas». Por el contrario, si la propuesta fuera insuficiente, la inspección deberá citar al trabajador para un reconocimiento médico presencial antes de dictar una resolución motivada sobre el alta.

Procedimiento

Los inspectores, cuando reciban la propuesta de alta médica de la mutua, deberán remitirla al médico controlador, a través de un programa informático habilitado para tramitar las incapacidades temporales, para que se pronuncie y admita finalizar la baja del trabajador o, en caso contrario, justifique que debe seguir de baja. Las unidades de inspección tendrán cinco días hábiles para contestar a las mutuas.

Si el médico responsable del proceso no se pronunciara, los inspectores deben autorizar el alta propuesta por la mutua siempre que cumpla con estos requisitos: «que contenga un diagnóstico actualizado, una valoración de la evaluación clínica del proceso y fundamentación objetiva de la aptitud laboral del trabajador, y se acompañe de los informes y pruebas complementarias que acrediten suficientemente la recuperación de la capacidad de trabajo, incluido el reconocimiento médico del trabajador».

Si no se cumplieran estos criterios, será cuando los inspectores llamen al empleado de baja para una evaluación.

Pruebas diagnósticas

En cuanto a las pruebas diagnósticas, cuando las mutuas las necesiten ya no tendrán que pedir autorización independiente para cada una de ellas, sino que se emitirá un único permiso para todas las evaluaciones y procedimientos terapéuticos y rehabilitadores que guarden relación directa con la incapacidad temporal. De esta forma, se agiliza el proceso y se podrá acortar la duración de las bajas.

Con esta instrucción publicada en el DOG se da cumplimiento a la resolución aprobada en el Parlamento gallego tras el Debate del Estado de la Autonomía en el que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció, como medida estrella, un plan para atajar el fraude en las bajas laborales.