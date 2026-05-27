Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CSC de SantiagoIES de CacheirasClubturaSenén Barrobonos Activa Comercio
instagram

Tanxugueiras triunfa nos Premios da Academia da Música coa mellor canción en galego

O trío levou o premio pola canción “As que nunca cantaron” e protagonizou unha das actuacións máis celebradas da gala de IFEMA, en Madrid

Tanxugueiras triunfa nos Premios da Academia da Música coa mellor canción en galego.

Tanxugueiras triunfa nos Premios da Academia da Música coa mellor canción en galego. / Cedida

L.R.

Santiago

Tanxugueiras levou o premio á 'Mellor canción en galego' nos Premios da Academia da Música, que celebraron na noite deste martes a súa terceira edición no Palacio Municipal de IFEMA, en Madrid, nunha gala que reuniu algunhas das principais figuras da música española.

O galardón recoñeceu As que nunca cantaron, un tema creado para a película Rondallas que rende homenaxe á memoria das persoas que perderon a vida no mar e á forza colectiva dos pobos mariñeiros. A canción converteuse nun dos proxectos máis emotivos e simbólicos da traxectoria recente do grupo.

Tanxugueiras protagonizou ademais outro dos momentos destacados da gala coa reinterpretación de Contamíname xunto a Pedro Guerra, Janus Lester e Figa Flawas. A actuación, en castelán, galego, éuscaro e catalán, converteu o escenario de IFEMA nunha celebración da pluralidade cultural e musical.

Décimo aniversario de Tanxugueiras

Sabela Maneiro, Aida Tarrío e Olaia Maneiro, que acaban de publicar o seu cuarto disco, O cuarto, e celebran este ano o décimo aniversario da formación, conseguiron transformar a música tradicional galega nun fenómeno contemporáneo capaz de transcender fronteiras e consolidar o seu impacto a nivel estatal.

Foi en Compostela, na Praza do Obradoiro, o pasado 12 de maio, coincidindo co inicio das festas da Ascensión, cando o trío presentou ao público unha listening party para amosar en primicia o seu novo traballo.

Noticias relacionadas y más

Con este novo recoñecemento, Tanxugueiras suma outro éxito á súa traxectoria e sitúa Galicia nun lugar central dentro do panorama musical actual.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vuelve el mayor parque acuático de Galicia: ya hay fecha de apertura
  2. Dos locales gallegos, entre los mejores restaurantes de playa de España: 'Una verdadera oda a la gastronomía
  3. Jóvenes que guardan su vida entre cuatro paredes: 'Con un salario un poco por encima del mínimo es imposible vivir solo
  4. No es Inditex: esta empresa gallega es la segunda mejor de España para trabajar, según Financial Times
  5. Ames Solar confía en comenzar a producir energía este año: 'Isto é o futuro. Non hai marcha atrás
  6. El vimiancés Alberto Lema gana el Premio Xerais de Novela con una obra sobre la Galicia de posguerra
  7. Así es 'Benito Antonio', la colección de Zara junto a Bad Bunny: prendas, precios y hora de lanzamiento
  8. Fallece Paco Bobadilla, presidente de la Academia Galega de Gastronomía e impulsor del turismo gallego en la Xunta de Fraga

Tanxugueiras triunfa nos Premios da Academia da Música coa mellor canción en galego

Galicia encara la última jornada del MIR con 80 plazas de Familia todavía vacantes: casi 4 de cada 10

Galicia encara la última jornada del MIR con 80 plazas de Familia todavía vacantes: casi 4 de cada 10

El instituto de Teo premiado por su lucha contra el acoso: «Algo se les remueve dentro»

El instituto de Teo premiado por su lucha contra el acoso: «Algo se les remueve dentro»

María Cadaval, profesora de la USC: «El Fondo de Compensación ha perdido misión estratégica»

María Cadaval, profesora de la USC: «El Fondo de Compensación ha perdido misión estratégica»

Luz verde a la propuesta para transferir la AP-9 a Galicia pese al rechazo del PP

Luz verde a la propuesta para transferir la AP-9 a Galicia pese al rechazo del PP

Una empresa gallega es la segunda mejor de España para trabajar, según Financial Times

Los bonos Activa Comercio se podrán descargar desde este miércoles: estas son las más de 200 tiendas adheridas en Santiago

Los bonos Activa Comercio se podrán descargar desde este miércoles: estas son las más de 200 tiendas adheridas en Santiago

El Gobierno responde a Corgos sobre la reforma de financiación autonómica: «Seguimos esperando la propuesta de la Xunta»

El Gobierno responde a Corgos sobre la reforma de financiación autonómica: «Seguimos esperando la propuesta de la Xunta»
Tracking Pixel Contents