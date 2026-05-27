Tanxugueiras triunfa nos Premios da Academia da Música coa mellor canción en galego
O trío levou o premio pola canción “As que nunca cantaron” e protagonizou unha das actuacións máis celebradas da gala de IFEMA, en Madrid
L.R.
Tanxugueiras levou o premio á 'Mellor canción en galego' nos Premios da Academia da Música, que celebraron na noite deste martes a súa terceira edición no Palacio Municipal de IFEMA, en Madrid, nunha gala que reuniu algunhas das principais figuras da música española.
O galardón recoñeceu As que nunca cantaron, un tema creado para a película Rondallas que rende homenaxe á memoria das persoas que perderon a vida no mar e á forza colectiva dos pobos mariñeiros. A canción converteuse nun dos proxectos máis emotivos e simbólicos da traxectoria recente do grupo.
Tanxugueiras protagonizou ademais outro dos momentos destacados da gala coa reinterpretación de Contamíname xunto a Pedro Guerra, Janus Lester e Figa Flawas. A actuación, en castelán, galego, éuscaro e catalán, converteu o escenario de IFEMA nunha celebración da pluralidade cultural e musical.
Décimo aniversario de Tanxugueiras
Sabela Maneiro, Aida Tarrío e Olaia Maneiro, que acaban de publicar o seu cuarto disco, O cuarto, e celebran este ano o décimo aniversario da formación, conseguiron transformar a música tradicional galega nun fenómeno contemporáneo capaz de transcender fronteiras e consolidar o seu impacto a nivel estatal.
Foi en Compostela, na Praza do Obradoiro, o pasado 12 de maio, coincidindo co inicio das festas da Ascensión, cando o trío presentou ao público unha listening party para amosar en primicia o seu novo traballo.
Con este novo recoñecemento, Tanxugueiras suma outro éxito á súa traxectoria e sitúa Galicia nun lugar central dentro do panorama musical actual.
