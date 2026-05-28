Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LavacollaCGACMarcos Díaz GonzálezDolores VilavedraMilladoiro
instagram

Colisión frontal en la localidad ourensana de San Cristovo de Cea: fallece una mujer de 66 años y un varón resulta herido grave

El accidente se produjo en torno a las 13.20 horas de este mediodía en la OU-504

Foto de archivo de un operativo de la Guardia Civil que pide precaución

Foto de archivo de un operativo de la Guardia Civil que pide precaución / GUARDIA CIVIL

El Correo Gallego

Santiago

Una conductora de 66 años ha fallecido y un conductor de 46 años ha resultado herido grave en una colisión frontal registrada este jueves en la OU-504, en la localidad ourensana de San Cristovo de Cea.

Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro tuvo lugar a las 13.20 horas en el kilómetro 22.6 de la citada vía. Allí, una mujer de 66 años falleció tras impactar contra un vehículo, cuyo conductor, de 46 años y presunto responsable, resultó herido grave y tuvo que ser evacuado al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

Noticias relacionadas y más

Hasta el lugar se ha desplazado Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que además de la ambulancia movilizó a persoal a bordo del helicóptero medicalizado con base en Ourense; los Bomberos de O Carballiño, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y Protección Civil de O Carballiño, así como los servicios de mantenimiento de la carretera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vuelve el mayor parque acuático de Galicia: ya hay fecha de apertura
  2. No es Inditex: esta empresa gallega es la segunda mejor de España para trabajar, según Financial Times
  3. Los bonos Activa Comercio se podrán descargar desde este miércoles: estas son las más de 200 tiendas adheridas en Santiago
  4. Jóvenes que guardan su vida entre cuatro paredes: 'Con un salario un poco por encima del mínimo es imposible vivir solo
  5. Vacas agonizando, con fracturas y fallos multiorgánicos: detenidos cinco ganaderos gallegos por delitos de maltrato animal
  6. Alfonso Rueda y Ana Pontón se enzarzan por el idioma: «El gallego no está en peligro, lo que está en peligro en Galicia es la libertad si no se para al BNG»
  7. Ames Solar confía en comenzar a producir energía este año: 'Isto é o futuro. Non hai marcha atrás
  8. Dos locales gallegos, entre los mejores restaurantes de playa de España: 'Una verdadera oda a la gastronomía

Colisión frontal en la localidad ourensana de San Cristovo de Cea: fallece una mujer de 66 años y un varón resulta herido grave

Comprar piso en Galicia es un lujo: un tercio de la oferta urbana ya supera los 350.000 euros

Comprar piso en Galicia es un lujo: un tercio de la oferta urbana ya supera los 350.000 euros

Sanidade desoye a los colegios médicos y defiende el nuevo protocolo para bajas laborales: «Agiliza el proceso de tramitación para que no se prolonguen innecesariamente»

Sanidade desoye a los colegios médicos y defiende el nuevo protocolo para bajas laborales: «Agiliza el proceso de tramitación para que no se prolonguen innecesariamente»

Mujer iberoamericana y de mediana edad: el perfil del residente en Galicia que logra la nacionalidad española

Mujer iberoamericana y de mediana edad: el perfil del residente en Galicia que logra la nacionalidad española

Muere Antolín Alcántara, histórico sindicalista y referente de las "luchas" del metal y el naval

Muere Antolín Alcántara, histórico sindicalista y referente de las "luchas" del metal y el naval

Un recluso de la cárcel de Monterroso ataca a tres trabajadores penitenciarios y uno necesita asistencia médica

Un recluso de la cárcel de Monterroso ataca a tres trabajadores penitenciarios y uno necesita asistencia médica

La Xunta amenaza con abandonar el programa de auxiliares de conversación si el Gobierno central no asume su gestión

La Xunta amenaza con abandonar el programa de auxiliares de conversación si el Gobierno central no asume su gestión

Tanxugueiras triunfa nos Premios da Academia da Música coa mellor canción en galego

Tracking Pixel Contents