Dimiten los alcaldes de Vilamartín de Valdeorras y O Páramo

Jornada de despedidas en los concellos gallegos de Vilamartín de Valdeorras y O Páramo donde sus respectivos regidores han decidido dimitir y dar por finalizados sus mandatos por «motivos personales».

El alcalde del concello ourensano, el socialista Enrique Álvarez Barreiro anunció hoy en el pleno municipal su intención de renunciar al cargo tras más de una década como regidor de la localidad.

Álvarez Barreiro explicó que, por «motivos de índole estrictamente personal», presenta su renuncia «voluntaria y formal» como alcalde de este municipio.

El regidor trasladó su «más sincero agradecimiento» a los vecinos y vecinas, a la corporación municipal y a todo el personal del ayuntamiento por el apoyo y el trabajo conjunto a lo largo de su etapa al frente del Consistorio.

Visiblemente emocionado, reconoció que es un momento «difícil» para él tras 15 años dedicados al ayuntamiento. «Pero la familia en este momento me requiere», afirmó.

Álvarez Barreiro, natural de Folgoso do Courel, encabezó en 2011 la candidatura del PSdeG en Vilamartín de Valdeorras y fue elegido alcalde como candidato de la lista más votada, la primera vez en la democracia que el PSOE alcazaba el bastón de mando en esta localidad.

El 21 de enero de 2013 perdió la alcaldía tras una moción de censura impulsada por su predecesora en el cargo, María Jesusa Candal, candidata del PPdeG. Sin embargo, en las municipales de 2015 volvió a presentarse y logró la primera de sus tres mayorías absolutas —volvería a alcanzarla en 2019 y 2023—.

Fuentes consultadas por Europa Press trasladan que la teniente de alcalde y diputada provincial, Sherezade Núñez, asumirá previsiblemente la alcaldía.

Mientras, O Páramo celebró en la tarde de ayer el pleno en el que se tomó en consideración la renuncia al acta de concejal del regidor de la localidad, José Luis López.

En la Alcaldía será relevado por el teniente de alcalde, Benjamín García, según fuentes del PP provincial de Lugo consultadas por Europa Press, que ratifican que la renuncia del hasta ahora regidor se debe a motivos personales.

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Precisamente, el regidor popular ya había delegado en 2025 las funciones de su cargo en su primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento (y concejal de Deportes) a causa de una enfermedad que lo mantenía de baja.