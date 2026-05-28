Comprar piso en Galicia es un lujo: un tercio de la oferta urbana ya supera los 350.000 euros

Los precios de la vivienda no se contienen. Los nuevos propietarios en Galicia tienen que desembolsar hoy un 6,4% más que hace un año, con un coste medio de 1.223 euros/m². En el caso de los pisos, la subida es todavía mayor: casi un 13% más que en el primer trimestre de 2025, con unas tarifas de 1.617 euros/m², lo que se traduce en casi 130.000 euros para un inmueble de 80 metros cuadrados. Mientras, las casas se encarecieron un 2,4%, hasta los 783 euros/m² —más de 78.000 euros por una vivienda unifamiliar de 100 metros—, según el análisis de los datos publicados este jueves por el Colegio Notarial de Galicia.

El lujo gana a la vivienda social o barata. Basta con echar un vistazo por las plataformas online o a los escaparates de las inmobiliarias para comprobar el cada vez más inaccesible mercado residencial en Galicia. La falta de stock se recrudece, con un cóctel que agitan la creciente demanda y la escasez de promociones nuevas —145 en el conjunto de la comunidad—. El segmento de más de 350.000 euros representa el 32% del mercado urbano —casi 1.900 pisos—. Si a esa cifra se suman las 186 viviendas que superan el millón de euros —el 3,1% en el conjunto de las ciudades—, el mapa inmobiliario gallego revela que más de un tercio de la oferta urbana es inaccesible para los salarios medios.

A día de hoy, cuelgan el cartel de Se vende en Galicia poco más de 21.700 viviendas, un 7% menos que las disponibles el pasado mes de septiembre, hace solo ocho meses. Casi el 30% de esa oferta se concentra en las ciudades, con casi 5.900 pisos y casas en busca de nuevos propietarios. Y es ahí, en el conjunto de las urbes, donde un tercio de las ofertas actuales supera los 350.000 euros: un total de 1.873 inmuebles. Apenas un 8% se queda por debajo de los 100.000 euros —450 viviendas—, aunque concentradas de forma muy desigual, principalmente en Ferrol y Ourense, según el análisis del portal Idealista. El mercado de lujo también destaca, con casi 190 pisos y casas por más de un millón de euros en las siete ciudades, con Vigo —118— y A Coruña —40— a la cabeza.

Ciudades "prohibitivas"

Estos datos colocan a Vigo y A Coruña como las ciudades más prohibitivas para acceder a una vivienda. Vigo tiene en su catálogo 1.628 inmuebles, pero casi la mitad —749— superan los 350.000 euros. El dato más demoledor para el bolsillo de los potenciales compradores es su mercado VIP: hay 118 viviendas que superan el millón de euros —el 7,2% de su oferta total—, frente a unas pírricas 22 que bajan de los 100.000 euros. Es decir, hay casi diez veces más opciones para millonarios que para jóvenes que buscan una oportunidad de entrada al mercado.

A Coruña sigue un guion idéntico. Con 933 viviendas en el mercado, la exclusividad aprieta: 425 superan los 350.000 euros —el 45% de la oferta actual— y 40 rompen la barrera del millón de euros —el 4,2%—. En la ciudad herculina, encontrar algo por menos de 100.000 euros es buscar una aguja en un pajar: solo hay 12 viviendas disponibles, el 1,2% de su oferta.

En el otro extremo del parque residencial en venta se sitúan Ferrol, Ourense y Lugo. Ferrol se mantiene como el último gran bastión de la vivienda económica en la Galicia urbana: acumula 309 pisos por debajo de 150.000 euros y lidera las gangas con 128 inmuebles por debajo de 100.000 euros, con el mercado del lujo prácticamente desterrado: solo cuenta con un piso millonario.

Ourense —con 148 pisos por debajo de 100.000 euros— y Lugo —con 106— se confirman como las alternativas interiores para quienes huyen de la presión financiera de las urbes atlánticas.

En Santiago hay un total de 467 pisos en venta. Es una oferta reducida, pero selectiva. El 44% de sus pisos —206— supera los 350.000 euros y cuenta con 14 viviendas del segmento millonario, más del doble que Ourense o el triple que Pontevedra.

Noticias relacionadas

Pontevedra, con 375 pisos en venta, es la ciudad con menor stock disponible. Mantiene un equilibrio sutil, con 134 pisos en la franja alta —más de 350.000 euros— y muy pocos chollos: solo 14 pisos por debajo de 100.000 euros.