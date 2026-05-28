Una historia de supervivencia dirigida por un gallego ganador de cuatro Goyas: así es la nueva película de Jaime Lorente

«Esta no es solo una historia de supervivencia física, sino de supervivencia mental», así define el cineasta gallego ganador de cuatro Premios Goya Ángel de la Cruz su nuevo trabajo, La silla.

¿Cuando se estrena 'La silla', nueva película de Jaime Lorente, en cines?

Una película que llega este viernes a las salas de cine españolas y que, tras reconocidos proyectos como El bosque animado, sentirás su magia (2001), El Sueño de una Noche de San Juan (2006) o Arrugas (2012), supone la quinta producción como director para este realizador coruñés que ahora se adentra en el thriller psicológico más intenso.

¿De que trata 'La silla', la nueva película del cineasta gallego ganador de cuatro Premios Goya Ángel de la Cruz?

Un largometraje, basado en el best seller homónimo de David Jasso, que nos acerca la figura de Daniel Lonces, un joven escritor de novelas de misterio —al que da vida Jaime Lorente— que parece tener la vida perfecta: éxito profesional, reconocimiento público, una familia que ama y una estabilidad soñada.

Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando, durante una prueba relacionada con una de sus novelas, queda accidentalmente atrapado y atado a una silla sin posibilidad de liberarse.

Así, lo que comienza como un incidente aislado se transforma en una situación límite que evoluciona hacia una espiral de tensión, angustia y desesperación que obligará a Daniel a enfrentarse no solo a su situación física, sino también a sus propios miedos, secretos y decisiones pasadas en una historia marcada por la tensión emocional, la claustrofobia y la lucha por la supervivencia.

Curiosidades del rodaje de 'La silla', la nueva película de Jaime Lorente

«La silla ha sido un gran reto. Me lo he pasado muy bien, pero también lo he pasado muy mal. Ha sido uno de los rodajes más duros de mi vida: a nivel físico y a nivel interpretativo», destaca Jaime Lorente.

No es para menos, más si tenemos en cuenta que el actor murciano —que comparte escenas con Christina Ochoa, la actriz gallega Estíbaliz Veiga y Eva Rufo— llegó a romperse el bíceps al intentar, durante los rodajes, liberarse de la silla a la que se encontraba atado.

No es la única curiosidad que esconde esta historia agobiante y claustrofóbica que nos tiene preparada un auténtico final de infarto. De ello tiene gran culpa una banda sonora capaz de jugar con nuestra mente ideada por el neurocirujano Jesús Martín-Fernández, quien se valió de sus conocimientos para generar una mayor tensión.

Jaime Lorente, en un momento de ‘La silla’. / Cedida

Un 'thriller' psicológico donde lo más importante está en la mente del protagonista

«Para mí el cine de suspense funciona cuando el espectador no solo observa lo que ocurre, sino cuando lo vive desde dentro. En esta película queríamos llevar esa idea al límite, reduciendo el espacio y aumentando la presión emocional hasta hacerla insoportable», señala el director coruñés Ángel de la Cruz.

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El cineasta gallego ganador de cuatro Premios Goya Ángel de la Cruz. / Cedida

El cineasta gallego añade que lo realmente importante de este thriller —producido por La Silla La Película en asociación con Ézaro Films y Emedia Canary Projects y la participación de AF Films, AF Canary Islands Studios, Match Point y Crea SGR, así como con el apoyo de Canary Islands Film— que no da concesiones y que mantiene al espectador magnéticamente unido al destino del personaje principal «no es la silla, sino lo que ocurre dentro de la mente del protagonista».