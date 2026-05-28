Un recluso de la cárcel de Monterroso ataca a tres trabajadores penitenciarios y uno necesita asistencia médica

Un preso del centro penitenciario de Monterroso (Lugo) protagonizó este miércoles un incidente violento en el que tres funcionarios resultaron heridos, uno de los cuales tuvo que ser atendido en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Palas de Rei debido a las lesiones sufridas. Los hechos ocurrieron a primera hora del día, durante la revisión médica rutinaria de los internos. Según explicó la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), el recluso, un hombre de 47 años procedente de Canarias e incorporado recientemente al penal, comenzó a dirigirse al personal sanitario con amenazas e insultos mientras mostraba un comportamiento especialmente alterado.

Ante la tensión generada, los trabajadores del centro decidieron separarlo del resto de internos con el objetivo de reducir el conflicto. No obstante, desde la APFP señalan que la intervención de responsables del servicio y de varios funcionarios no consiguió tranquilizar la situación pese a diversos intentos de mediación.

La conducta agresiva del interno llevó a su traslado provisional al módulo de aislamiento. Fue en el acceso a la celda donde, presuntamente, el preso arremetió contra el jefe de Servicios y otros dos funcionarios. Las primeras atenciones médicas fueron realizadas dentro de la propia prisión. Sin embargo, el responsable de Servicios fue quien sufrió las consecuencias más graves, motivo por el que tuvo que desplazarse al PAC de Palas de Rei para recibir asistencia sanitaria.

La APFP puso en valor la actuación del personal penitenciario, destacando su intervención para controlar un episodio especialmente delicado, y agradeció además la labor del equipo médico. Asimismo, trasladó sus deseos de pronta recuperación a los empleados afectados.

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Desde esta organización sindical ya habían expresado anteriormente su preocupación por el incremento de internos con perfiles considerados conflictivos en una prisión clasificada tradicionalmente como de baja conflictividad en Galicia. Según sostienen, el aumento de población reclusa en Monterroso ha ido acompañado de un mayor número de altercados y agresiones. El preso implicado en el incidente, añaden, había progresado desde un primer grado penitenciario.