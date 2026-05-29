Galicia prorroga las medidas contra la dermatosis nodular contagiosa en el ganado bovino

La Xunta mantendrá durante todo el mes de junio las medidas cautelares frente a la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad vírica del ganado bovino que puede provocar importantes perjuicios tanto en las explotaciones afectadas como en el conjunto del sector.

La Consellería do Medio Rural publicó este viernes en el Diario Oficial de Galicia una resolución de la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias por la que prorroga las medidas preventivas que estaban en vigor y que expiraban el 31 de mayo. La nueva resolución producirá efectos desde el 1 hasta el 30 de junio, ambos incluidos, aunque podrá volver a prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.

Medio Rural justifica esta decisión por el riesgo sanitario que aún existe para Galicia, pese a que la situación epidemiológica en Cataluña y Aragón ha evolucionado de forma favorable y a las medidas adoptadas por estas comunidades autónomas. La Xunta recuerda que la aparición de la enfermedad en países de la Unión Europea próximos a España, tanto desde el punto de vista territorial como comercial, y su detección en territorio español el pasado mes de octubre elevaron el nivel de alerta en la comunidad gallega.

Por lo tanto, con esta resolución siguen permitidas las ferias, certámenes, subastas, mercados y concentraciones de ganado bovino con finalidad comercial, aunque solo con asistencia de animales procedentes de explotaciones gallegas. Eso sí, los vehículos procedentes de fuera de la comunidad que acudan a estos eventos deberán acceder a las instalaciones vacíos, limpios, desinfectados y desinsectados. En relación con la celebración extraordinaria de concursos, certámenes, subastas y exhibiciones, continuará siendo precisa la autorización previa de la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Consellería do Medio Rural, en su caso también con asistencia solo de animales de explotaciones gallegas.

Vigilancia veterinaria de 28 días

Del mismo modo, se mantiene el período de vigilancia veterinaria oficial vigente, ampliado de 21 a 28 días para todos los bovinos procedentes de explotaciones localizadas fuera de Galicia —con destino a vida—, desde la fecha de su incorporación a la explotación de destino en nuestra comunidad. Todos los animales de las granjas que incorporen bovinos procedentes de otras partes del territorio español o del extranjero quedarán inmovilizados de forma cautelar durante el mismo período de tiempo. Una inmovilización que afectará a los bovinos presentes en la explotación en la fecha de entrada de los nuevos animales.

Al mismo tiempo, continúa siendo obligatorio desinsectar todos los bovinos presentes en la explotación a la que se incorporen estos animales, así como todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada a Galicia, tanto para vida como para sacrificio, y, en este último caso, manteniéndose la posibilidad de su entrada siempre que sean trasladados directamente al matadero.

La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad vírica de alta difusibilidad que afecta al ganado bovino. Su posible entrada en una explotación puede causar graves daños económicos y sanitarios, por lo que las administraciones mantienen mecanismos preventivos para evitar su propagación.

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La resolución firmada por el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Silvestre José Balseiros, prorroga las medidas adoptadas inicialmente en marzo y renovadas posteriormente en abril. La Xunta deja abierta la posibilidad de nuevas ampliaciones si la evolución de la enfermedad así lo aconseja.