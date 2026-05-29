Galicia se queda sin vivienda nueva: las promociones llegan a cuentagotas y los precios aprietan

Son contadas las grúas y los palés de ladrillos que se ven en los solares. Las nuevas promociones llegan a cuentagotas y no son suficientes, ni de lejos, para atender una demanda de vivienda que ha dejado el stock de la opción «a estrenar» en mínimos históricos. La caída abrupta de licencias en Galicia no es un dato aislado: es el síntoma más visible de un ciclo inmobiliario tensionado, donde la falta de nuevas construcciones convive con un alza persistente de precios y un mercado que se estrecha cada mes un poco más.

La concesión de 204 licencias para nuevas viviendas en febrero de 2026 —frente a las 418 del mismo mes del año anterior— supone la mitad de actividad promotora en solo doce meses. Es, además, el registro mensual más bajo del último año, según datos publicados este viernes por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).

El desplome no se explica por un único factor. La industria de la construcción arrastra desde hace meses un cóctel de costes de construcción elevados, falta de suelo finalista en las zonas de mayor demanda, mayores exigencias de financiación y una tramitación urbanística que sigue alargando los plazos de las promociones. A ello se suma la cautela de los promotores ante un mercado en el que vender resulta fácil, pero levantar vivienda nueva es cada vez más caro, lento y complejo.

Exigencias técnicas

En el arranque del año, los promotores inmobiliarios reclamaban que las administraciones no se volvieran “locas” y pongan en el mercado vivienda de menor coste, ya que, según denuncian, el suelo y los impuestos representan más del 50% del valor final. «Las administraciones deben reducir las exigencias técnicas, jurídicas y fiscales. Hoy no se construyen 600 en el mercado de la vivienda: se quieren Mercedes, y eso impide bajar los precios», advertía en declaraciones a este periódico Juan José Yáñez, gerente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco) y secretario general de la Federación de Promotores de Galicia (Feproga). Hay cuestiones técnicas, apuntaba, que deberían no exigirse o, al menos, posponerse. Por ejemplo, citaba, obligar a disponer de dos plazas de bicicleta por vivienda encarece los precios.

En frenazo en las nuevas promociones evidencia un cambio estructural en el mercado gallego, donde la promoción de obra nueva se ha convertido en un bien escaso. La variación neta del parque residencial, de apenas 298 viviendas, es la menor desde septiembre de 2025. En un mercado donde la oferta ya era limitada, este dato actúa como un acelerador de tensiones.

Rehabilitación

Mientras la construcción de vivienda nueva se hunde, la rehabilitación crece un 55%, hasta 104 viviendas. Es un giro que confirma que Galicia suma más actividad sobre lo existente que sobre lo que está por venir. También aumentan las licencias de rehabilitación de edificios, con 171 autorizaciones, un 8,9% más, lo que refuerza la idea de que el sector se refugia en la reforma ante la dificultad de iniciar proyectos desde cero.

Las demoliciones, por su parte, se mantienen en cifras bajas: 10 viviendas y 13 edificios.

En febrero se autorizaron 168 nuevos edificios, 18 menos que un año antes. De ellos, 107 son residenciales y 61 no residenciales. La caída del 9,7% confirma que la desaceleración no afecta solo a la vivienda: la actividad constructiva en su conjunto pierde tracción.

Con menos obra nueva y un parque que apenas crece, el mercado gallego se adentra en un escenario donde la presión sobre los precios seguirá siendo intensa. La demanda no encuentra relevo en forma de nuevas promociones, y la rehabilitación —aunque al alza— no compensa el desplome de la construcción.