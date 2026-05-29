El plan de salvamento en las playas de Galicia arranca este lunes: este año se suman cinco nuevos arenales

El plan de salvamento en las playas gallegas arrancará el próximo lunes, 1 de junio, y permanecerá activo hasta el 30 de septiembre. La campaña incorpora este año cinco nuevas zonas de baño en los municipios de O Rosal (Pontevedra), Vilalba (Lugo) y Monterrei (Ourense). El comité asesor del Plan de protección civil de salvamento en las playas de Galicia (Sapraga) se reunió este viernes como paso previo al inicio de la temporada, en la que se procederá a la incorporación de los servicios públicos de salvamento en los arenales, según informó la Consellería de Presidencia.

La actualización del plan para este año incluye cinco nuevas áreas de baño: dos en O Rosal, una en Vilalba y otra en Monterrei. El Sapraga tiene carácter preventivo y operativo, y permite atender las emergencias ordinarias que se producen en las playas gallegas y el dispositivo se activa de forma estacional durante la época estival. Dado el marco competencial en materia de playas, la adhesión al plan es voluntaria para los municipios con aguas de baño censadas en el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Actualmente, Galicia cuenta con más de 500 playas censadas.

Durante la reunión de este viernes también se insistió en la necesidad de reforzar la prevención mediante la señalización y la difusión de recomendaciones a los bañistas. Entre esos consejos, Presidencia recuerda la importancia de atender siempre a la señalización de las banderas y a las indicaciones de los socorristas, evitar el baño cuando las condiciones meteorológicas o marítimas sean adversas, vigilar a menores y personas vulnerables —especialmente en zonas con corrientes o cambios bruscos de profundidad— y comunicar cualquier incidencia o situación de riesgo al servicio de playa o al 112 Galicia.