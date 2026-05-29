Los Regulares de Ceuta, la unidad con un 30% de militares musulmanes que desfilará el sábado en Vigo

Quedan apenas 24 horas para la fiesta militar más importante del año. Vigo contará este sábado con representación de los tres ejércitos, la Guardia Civil y la UME en el gran desfile de las Fuerzas Armadas. También de unidades especializadas como los Regulares de Ceuta, un equipo de combate que pasa el año preparándose para actuar si fuese necesario.

Salen a menudo de misiones internacionales y se preparan para la defensa del territorio nacional. El teniente coronel Alberto Ortega explica que la agrupación fue creada en 1911, durante la época del Protectorado español en el norte de África, con mandos nacionales y tropas indígenas musulmanas. Más de un siglo después, aquella mezcla cultural sigue formando parte de la identidad de la unidad. En el grupo de Ceuta conviven soldados cristianos y musulmanes «sin ningún tipo de problema», según subraya Ortega. Aproximadamente un 30% de sus efectivos profesan la religión islámica.

La convivencia se adapta incluso al día a día militar. El Ejército modifica horarios de maniobras durante el Ramadán y adapta la alimentación de los soldados musulmanes con menús halal y sin cerdo. «Cuando cae el sol hacemos un alto para que puedan comer y luego continuamos la instrucción», explica el teniente coronel. Además, les preparan unas «bolsas de desayuno» porque a la hora estipulada ya no pueden ingerir alimentos. También hay miembros que profesan el hinduismo y otros que son judíos. «Vivimos cuatro religiones en paz y armonía», afirma Ortega.

Pero si hay algo que distingue a simple viste a los Regulares es su estética. En Vigo desfilarán con el tradicional tarbush rojo —el característico gorro musulmán—, el alquicel blanco y azul y correajes inspirados en la marroquinería del norte de África. Los soldados de tropa llevan además la escara, una bolsa de cuero cruzada al costado que recuerda a las antiguas tropas indígenas que combatían junto al Ejército español.

También su manera de marchar es diferente. Mientras la mayoría de unidades avanzan a 120 pasos por minuto y la Legión acelera hasta los 160, los Regulares ralentizan el desfile hasta los 90 pasos cuando se aproximan a la tribuna real. «Ese cambio de ritmo es precioso», asegura Ortega. El acompañamiento musical tampoco se parece al de ninguna otra unidad: su banda, conocida como Nuba, incorpora instrumentos tradicionales norteafricanos como la chirimía, una flauta árabe que suena justo frente a la tribuna del Rey.

La unidad presume además de un récord histórico dentro del Ejército español. Su bandera es la más condecorada de las Fuerzas Armadas. Sobre la moharra cuelgan diez cruces laureadas de San Fernando y 33 medallas militares colectivas, la mayoría obtenidas en combate durante las campañas africanas y la Guerra Civil.

Para el teniente coronel, desfilar este sábado en Vigo «es un orgullo y una satisfacción». «Venimos desde la otra punta de España para sentir el calor del pueblo gallego y mostrar una unidad con mucha historia detrás», concluye.