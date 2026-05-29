Los suicidios bajan en Galicia, pero los hospitales atienden casi un 20% más de episodios por autolesiones

Galicia registró en 2024 un total de 292 muertes por suicidio, la cifra más baja desde 2019 y un 13,4% inferior al pico de 337 fallecidos alcanzado en 2021. Son 15 menos que en 2023. La tendencia coincide con la observada a escala nacional: España contabilizó 3.953 defunciones por suicidio, frente a las 4.116 del año anterior, un descenso del 3,9%. Pese a la mejora, el suicidio sigue siendo la segunda causa de muerte externa en el país.

Sin embargo, los hospitales gallegos atendieron en 2024 un total de 783 episodios con diagnóstico principal de suicidio o lesiones autoinfligidas intencionadamente, según el Registro de Actividad de Atención Especializada del Ministerio de Sanidad. Son 124 más que en 2023, un incremento del 18,8%, por encima del aumento estatal, que fue de poco más del 12%. La divergencia entre ambas estadísticas dibuja una realidad compleja: menos muertes, pero más intentos.

El aumento no es puntual. En 2016, primer año disponible con esta metodología, Galicia registró 317 episodios hospitalarios vinculados a intentos de suicidio o lesiones intencionadamente autoinfligidas. En ocho años, el incremento ha sido del 147%. El pico se alcanzó en 2022, con 999 episodios, en plena resaca de la pandemia.

Los datos revelan además una clara brecha de género. Entre los fallecidos, los hombres son amplia mayoría: 202 de los 292 suicidios registrados en Galicia en 2024, el 69,2%. En el conjunto de España, el INE eleva ese porcentaje al 73,4%. Pero la fotografía hospitalaria gallega es la contraria: de los 783 episodios registrados en 2024, 513 corresponden a mujeres, el 65,5%, casi dos por cada hombre atendido. Una proporción que se mantiene desde hace años.

El grupo más atendido en los hospitales tiene entre 15 y 24 años

El contraste también aparece por edades. Entre los fallecidos por suicidio en Galicia en 2024, el grupo más numeroso es el de 45 a 54 años, con 80 muertes, el 27,4% del total. Le siguen el tramo de 55 a 64 años, con 56 fallecidos (19,2%), y el de 75 a 84 años, con 45 (15,4%). En conjunto, los mayores de 45 años concentran el 84,6% de todas las muertes por suicidio en Galicia. En el otro extremo, los menores de 25 años apenas representan el 2,4% de los fallecidos: 7 jóvenes de entre 15 y 24 años y ningún menor de 15. El riesgo de morir crece con la edad: el INE sitúa la tasa más alta en los hombres de entre 85 y 89 años, con 40,2 fallecidos por cada 100.000 habitantes, cinco veces la media nacional.

En los hospitales, el perfil es radicalmente distinto. Los jóvenes de entre 15 y 24 años son el grupo de edad con mayor presencia en los centros gallegos por suicidio o autolesiones, con 158 episodios en 2024, el 20,2% del total. A ellos se suman 59 niños de entre 5 y 14 años atendidos por la misma causa. En total, los menores de 25 años acumularon 217 episodios hospitalarios el año pasado, más de uno de cada cuatro contactos registrados en Galicia.

Desde 2020, los hospitales gallegos han registrado más de 1.100 episodios de menores de 25 años por esta causa. El salto se produjo en 2021, cuando los contactos en el tramo de 15 a 24 años pasaron de 88 a 217 en un solo ejercicio, un 147% más.

En todo caso, los datos no permiten establecer una causa única. El Ministerio de Sanidad recuerda que el suicidio es un fenómeno multicausal, en el que interactúan factores personales, sociales, económicos y culturales. La precariedad laboral, el aislamiento social, la pobreza o la desigualdad estructural forman parte de esos determinantes y ningún protocolo hospitalario puede resolverlos por sí solo.