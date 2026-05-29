Uno de cada trece adolescentes gallegos presenta un riesgo suicida elevado, sobre todo las chicas, entre las que sube a una de cada diez

«La exposición digital temprana y sin acompañamiento implica riesgos que pueden derivar en usos problemáticos y conductas inadecuadas, y esto se asocia con peor salud mental y menor calidad de vida». Así lo advirtió este jueves María Montalvo, presidenta de Unicef Comité Galicia, en la presentación del mayor estudio sobre la relación entre adolescentes y tecnologías realizado en España, un informe que evidencia, con datos derivados de encuestas a los propios interesados, cómo en Galicia el 13,5% del alumnado «presenta síntomas claros de malestar emocional, como ansiedad, depresión o somatización».

Así lo recoge un comunicado en el que Unicef resalta lo más relevante del informe para Galicia, donde los investigadores, capitaneados por la Universidade de Santiago y el profesor de la faculta de Psicoloxía Antonio Rial Boubeta pasaron revista a casi 3.400 estudiantes, desde Primaria hasta FP de grado medio y Bachillerato.

Datos «alarmantes»

Según los promotores del informe, resulta «especialmente alarmante» que un 7,6% de los encuestados gallegos —frente al 7,1 por ciento de España— presente «un riesgo suicida elevado», riesgo que sería, advierten, «significativamente mayor» entre las chicas, con un 10,2%, frente a los chicos, con un 4,8%. Entre ellas es de más del doble. Un 6 por ciento de los chavales han intentado quitarse la vida. En todo caso, en esta cuestión, advierten, no se incluyó al alumnado de Primaria.

El trabajo recoge que la conducta suicida «es un indicador relevante del malestar emocional en la adolescencia, que suele expresar una necesidad de apoyo psicosocial». «No es un diagnóstico en sí mismo, pero su presencia exige valoración profesional y la activación de redes de apoyo», enfatiza el informe.

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En lo que se refiere a que en ese riesgo destaquen las chicas, Unicef señala que la investigación permite poner en evidencia que el género importa. «La manera en que chicas y chicos se relacionan «en» y «con» el entorno digital es relativamente diferente, con riesgos y patrones de uso problemático también diferentes», señalan, lo que justifica, entienden, que se adopte «un enfoque de género a la hora de diseñar nuevas políticas de prevención», una reclamación que comparten los expertos desde hace varios años también para adicciones con sustancia, por ejemplo, con el tabaco.