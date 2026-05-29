La Xunta ensaya con 150 plazas de informática el nuevo concurso permanente para funcionarios

La Xunta de Galicia dará el primer paso para implantar un nuevo modelo de movilidad interna entre los funcionarios autonómicos. La Consellería de Facenda e Administración Pública convocará un concurso de traslados para las escalas de informática que funcionará como experiencia piloto del futuro sistema de concurso abierto y permanente en la Administración general de la comunidad.

El proceso incluye un total de 150 puestos de las escalas de informática y permitirá probar la nueva herramienta informática diseñada para gestionar este tipo de convocatorias. El objetivo de la Xunta es detectar posibles ajustes técnicos antes de extender el modelo al conjunto de la Administración autonómica.

Según la resolución publicada este viernes en el Diario Oficial de Galicia, podrán participar en el concurso las personas pertenecientes a estas escalas que se encuentren en servicio activo y lleven al menos dos años desempeñando un puesto con carácter definitivo. También podrán optar otros funcionarios que estén en una situación administrativa distinta, siempre que la normativa aplicable les permita concurrir a un concurso de traslados.

Cuerpos

La convocatoria afecta a puestos de la escala superior de sistemas y tecnologías de la información, del cuerpo de gestión en la escala de gestión de sistemas y tecnologías de la información, y del cuerpo administrativo en la escala de técnico especialista en tecnologías y sistemas de la información.

La Administración autonómica plantea este concurso como un banco de pruebas para validar un sistema que permita una gestión más continua y eficaz de las vacantes. La idea es superar progresivamente el actual esquema basado en convocatorias aisladas y avanzar hacia un modelo en el que la movilidad ordinaria del personal funcionario pueda articularse de forma recurrente, previsible y más adaptada a las necesidades de la organización.

Facenda sostiene que se trata de un cambio de fondo en la provisión de puestos de trabajo dentro de la Administración gallega. Una vez desarrollada la experiencia piloto y evaluados sus resultados, la Xunta prevé convocar un concurso abierto y permanente en la Administración general de la comunidad.

Antes de su implantación general, el Gobierno gallego negociará con las organizaciones sindicales las bases del nuevo modelo. La Xunta asegura que en ese proceso se tendrán en cuenta las aportaciones de los representantes del personal empleado público.