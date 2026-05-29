Xunta y sindicatos pactan más mejoras para el profesorado a partir de septiembre

La Consellería de Educación y las organizaciones sindicales CCOO, ANPE, UGT y CSIF sellaron oficialmente este viernes la extensión del paquete de medidas que ampliará las «mejoras» firmadas en el Acuerdo de 2023 para «blindar la calidad del sistema público gallego». Román Rodríguez, titular de Educación, rubricó con Borja Campos (CCOO), Julio Trashorras (ANPE), Cristóbal Salgueiro (UGT) y Rosa Silva (CSIF) rubricaron que las nuevas medidas serán efectivas ya desde el regreso a las aulas para el próximo curso, en septiembre.

Desde la Administración autonómica, destacan en un comunicado que el acuerdo permite «reforzar» la atención a la diversidad y «mejorar» ahora las condiciones de trabajo del profesorado de ESO, Bachillerato, FP y régimen especial, que se sumaría al de Primaria e Infantil, de cara a «un mejor servicio al alumnado». En todo caso, falta por incluir un punto: la bajada de ratios en las aulas de Secundaria. Educación avanza que se «ratificará» en una próxima Mesa Sectorial docente.

Al respecto, la Xunta informa de que el Gobierno gallego y las cuatro organizaciones presentes este viernes «acordaron adelantar el descenso en la ESO varios cursos, pasando de 30 a 25 en septiembre de 2028». En lo que respecta a Bachillerato, desde la Consellería enfatizan que, mientras en el Estado a ratio es de 35, Galicia «ya está en 33» y seguirá descendiendo hasta 30 alumnos por aula siguiendo el calendario previsto para Secundaria.

Medidas «integrales»

Para Román Rodríguez, las medidas, de carácter «integral», permiten «responder a los nuevos retos fruto de la evolución de la sociedad y de la propia educación en los últimos años». «La contratación de más profesorado y la mejora de las condiciones laborales, junto con la bajada de ratios que ya emprendimos hace dos cursos y que vamos a reforzar todavía más, son la prueba de que el diálogo da sus frutos», afirma.

Una de las medidas que salieron a relucir es el refuerzo y la consolidación de 400 plazas de especialistas de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje y de Orientación de las que se beneficiarán los centros educativos dentro del Plan de atención a la diversidad aprobado el lunes de esta semana por el Consello de la Xunta. En concreto, explica Educación, se modifican los catálogos de Infantil y Primaria, «flexibilizando los criterios para acceder la especialistas de PT y AL, lo que permitirá afianzar 150 profesionales actualmente por encima de catálogo», mientras en la ESO se contratará, en dos cursos, a 200 profesionales de Pedagogía terapéutica y a medio centenar de orientadores.

Valoración de los sindicatos

Para los sindicatos firmantes, el pacto suscrito permite «consolidar» lo que consideran «avances fundamentales para el profesorado y para la calidad de la enseñanza pública gallega». Se trata, inciden, de «mejoras» en las condiciones laborales docentes y en aras del empleo «permanente y estable», pero también de «refuerzo» de la atención educativa. En particular, resaltan la recuperación del horario lectivo de 18 horas previo a la crisis económica en las etapas de Secundaria, Bachillerato, FP y enseñanzas de adultos, de forma que Galicia se situaría «entre los territorios con mejores condiciones en este ámbito».

En un comunicado conjunto, resaltan que el acuerdo contempla una demanda «histórica»: el reconocimiento de la función tutorial con reducción de horario lectivo.

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«No hablamos de parches ni de actuaciones aisladas, sino de cambios que mejoran la organización del sistema y que tendrán impacto directo en el funcionamiento de los centros públicos gallegos», proclaman, de ahí que consideren que la de este viernes es una jornada «importante» para la enseñanza pública gallega.