La eurodiputada Ana Miranda (BNG) pide desde EuroLat el fin de la "amenaza militar" de Trump a Cuba
La eurodiputada Ana Miranda insta a la UE a desvincularse de EE.UU. para forjar relaciones "independientes" con América Latina
Agencias
La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha firmado una declaración conjunta de parlamentarios de formaciones de izquierda de América Latina y Europa para demandar "el fin del criminal bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba", que "asfixia y ahoga" a la población cubana desde hace "más de 60 años". Este manifiesto ha sido elaborado en el marco de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, EuroLat, en la que la nacionalista ha participado como vicepresidenta. Según recoge el BNG, el texto denuncia la "constante amenaza de agresión militar" del Gobierno de Trump a Cuba, al igual que el "cerco energético y otras medidas coercitivas de asfixia que deterioran la vida de la población".
La eurodiputada ha emplazado a trabajar por unas relaciones entre la Unión Europea (UE) y los Estados de América Latina "independientes" de los intereses de EE.UU. y basadas en "la autonomía de ambas partes". "Unas relaciones que deben caracterizarse por el respeto a la soberanía de los pueblos y en un diálogo democrático", ha precisado.
De este modo, Miranda considera que la UE "debe cambiar el enfoque de su política exterior" y apostar por el multilateralismo y la diplomacia "como la vía para la resolución de los conflictos y como base del respeto por la democracia". "Es hora de una política propia, desligada de Estados Unidos y de los intereses de la OTAN y cimentada en los principios del derecho internacional y en la defensa de los derechos humanos", ha instado.
Así, la eurodiputada del BNG ha manifestado el rechazo a las "amenazas y agresiones" de EE.UU. contra Colombia, Brasil, Venezuela y Cuba, entre otros. En este contexto, la eurodiputada ha remarcado la necesidad de "parar esta Europa militarizada y envuelta en una carrera armamentística". También ha aludido al desfile militar previsto en Vigo, que ha descrito como un "vergonzoso" despliegue que "no tiene nada que ver con los valores pacifistas de la sociedad gallega".
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