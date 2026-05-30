De residuos a arte: la coruñesa que crea pendientes y anillos con plásticos recogidos de playas de Galicia

Coruñesa de nacimiento y lucense de corazón, Ana Cabanes Fontao —@resinart.cabanesfontao en Instagram—, estudió Bellas Artes, se especializó en escultura y serigrafía y cuenta con un máster en Investigación y Creación en Arte, además de haber aprendido distintas técnicas de cerámica y joyería. Unos conocimientos que siempre quiso llevar a la práctica poniendo en marcha un proyecto totalmente diferente. «Quería hacer algo que realmente me moviese y que me interesara para continuar con él en el tiempo», explica a EL CORREO GALLEGO.

Algunas de las joyas creadas por la joven artista gallega. | CEDIDA

Fue así como Cabanes comenzó a crear pinturas, instalaciones, pendientes y anillos. Todas sus creaciones, realizadas a partir de basura recogida en las playas de la costa lucense, tienen un punto en común o, como ella prefiere definir, «una conexión» entre sí: la atención al cambio y colapso climático, la tensión a la que el ser humano está llevando a la Tierra, la sociedad actual, el consumismo y las no fronteras. «Al final, en las obras y en los pendientes, trato el tema de la naturaleza y la conexión del ser humano. Utilizo el plástico que recojo de la playa como si fuera una pincelada de color», destaca Cabanes.

Al principio los pendientes y accesorios nacieron para uso personal, pero después de una crisis personal con su profesión y el arte «el tema de los pendientes me ayudó un poco a seguir con esa parte creativa», comenta la artista gallega.

Joyas creadas por Ana Cabanes Fontao / Cedida

Los pendientes empezaron a gustar y los pedidos comenzaron a llegar poco a poco. En un principio solamente era meter plásticos, pero luego se fue desarrollando un poco una relación con sus obras de arte y los pendientes. «Todos los materiales que yo meto en los pendientes son los que utilizan las obras. Lo que hago es utilizar el plástico como planos de color y me ayudo también del pigmento de las obras», asevera la coruñesa. Pero, además de los plásticos y el color, suele agregar algo más: «Lo que hago es meter trocitos de conchas, flores, páginas de libros y hasta ceniza de un incendio que ocurrió en zonas de Galicia como A Curota o A Pobra do Caramiñal».

Ana Cabanes Fontao en una feria con sus creaciones / Cedida

Obras de arte únicas

«Para mí los pendientes no son simple joyería, sino una pequeña obra de arte donde reivindicar un pensamiento al que, además, puedes darle un segundo uso al admirarlos en casa como las obras de arte que son a parte de poder usarlos en tu día a día», explica la joven, que recalca que cada uno de sus trabajos es único. «Nadie va a comprar dos pendientes iguales, cada pieza es única», asevera.